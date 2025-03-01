為何用藕粉重塑哪吒肉身？　杭州西湖、湖北洪湖都盛產藕粉

《哪吒之魔童鬧海》（以下簡稱《哪吒2》）登頂全球動畫電影第一，電影中，太乙真人用「藕粉」幫哪吒重塑肉身的情節，亦讓藕和藕粉，成為熱議話題之一。

那麼，「重塑肉身」為甚麼要用藕粉？全國哪裏產的藕粉最好吃？以下就帶大家一齊來了解。



重塑哪吒 藕粉製作不易 沖泡有訣竅

《哪吒2》中，哪吒和敖丙的肉身正在用藕粉「重塑」。圖左為哪吒，圖右為敖丙。（電影哪吒之魔童鬧海@微博/當代中國授權）

在《哪吒2》中，太乙真人為了拯救經歷天雷後只剩下魂魄的哪吒和東海龍宮三太子敖丙，使用藕粉來為他們重塑肉身。

為甚麼「重塑肉身」要用藕粉？

藕粉來自蓮的地下根莖——蓮藕，而蓮是中國土生土長的物種。其實在民間傳說裏，哪吒重生正是以「藕為骨、蓮為肉」。有人認為，在古人眼中，「藕斷絲連」好似人體的血脈，拉伸時柔韌，斷開後仍絲絲相連，是重塑肉身的不二之選。

這次《哪吒2》將傳統神話進行了現代化演繹，把這一設定改為藕粉。沖泡後的藕粉具有膠質的黏性，不僅方便塑形，又依然具有傳統版本中藕的元素。

藕粉用水沖調攪拌後，會形成凝膠狀。（視覺中國、網上圖片/當代中國授權）

優質的藕粉就算不加糖也同樣美味，不單止香氣撲鼻，而且自帶淡淡的清甜。亦有人鍾意在沖泡後，加上桂花、堅果、紅棗、花生碎等，讓口感和味道更加豐富。

不過，製作藕粉可不容易，傳統的製作方法需經過多道工序。

要先將洗淨的藕磨成藕泥，並加水製成藕漿，再反復過濾、沉澱；待凝固成一大塊乾藕團後，再好似削刀削麵一樣，將藕團削成薄片，此時潔白的藕粉片好似鵝毛雪片般飄落，因此又得名「鵝毛雪片」。

傳統的手削藕粉需經過多道複雜工序，削好的藕粉在曬乾後就是成品。（視覺中國/當代中國授權）

傳統藕粉的冲泡，要先用少許涼水調勻之後，再加入滾水，才能沖調出口感均勻、無明顯顆粒的藕粉。

西湖藕粉香醇絲滑 曾獲尼克遜青睞

生活在長江中下游地區的人們，不少都有食用藕粉的習慣，那麼，哪裏出產的藕粉最好？

每當提起藕粉，相信很多人首先想到的就是西湖藕粉。西湖藕粉是浙江杭州的特產，在南宋時已成為貢品。西湖藕粉的主要產地在杭州艮山門外到余杭縣一帶，尤以三家村的藕粉最為出名。

杭州三家村藕粉廠的工人正在晾曬藕粉。（視覺中國/當代中國授權）

當地附近有數十里藕鄉，地勢低窪，河港交錯，土質肥沃，十分適合蓮藕生長。這裏種植的藕孔小肉厚，而且味甜香醇。

1970年代，時任美國總統尼克遜訪華期間，還品嚐過三家村出產的藕粉，並讚不絕口。周恩來總理便以三家村藕粉作為禮品，贈予尼克遜總統帶回國。

2016年，三家村的藕粉製作技藝，還被列入浙江省非物質文化遺產代表性項目名錄。

湖北洪湖藕粉銷量暴漲 網友：可量產哪吒

除了杭州的西湖藕粉，湖北省的洪湖藕粉同樣知名。湖北作為「千湖之省」，盛產蓮藕，洪湖則位於湖北的中南部，江漢平原的東南端。

據中國著名蓮藕專家劉義滿教授的評價，「洪湖地平、泥和、土肥、水足，是天然的蓮藕產區。」（視覺中國/當代中國授權）

據統計，全世界80%的蓮藕都產自中國，而其中，湖北的蓮藕產量佔到全國的三分之一。僅湖北省洪湖市，蓮藕的年產量就達到近30萬噸。

受到《哪吒2》熱映的影響，據外賣平台、郵政平台的數據顯示，藕粉搜索量環比增長超300%，湖北洪湖藕粉銷量同比增長163%。

據洪湖市蓮藕事業發展中心統計，2月份各類蓮藕產品銷售額同比增長近50%。有網友更開玩笑表示，條件允許的話，湖北甚至可以「量產」哪吒。

湖北手信門店售賣的洪湖藕粉。（視覺中國/當代中國授權）

當然，出產藕粉的地方不止有杭州和洪湖，江蘇揚州、江西廣昌、四川資陽等地，亦是不錯的藕粉產地。

藕粉細膩絲滑，入口即化，獨特的清淡藕香在口中散開，甜而不膩，解渴又飽腹。還沒有品嚐過藕粉的話，不妨來試試看，「哪吒」是甚麼味道吧！

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