2025年四個生肖紅鸞星動　屬蛇犯太歲恐惹爛桃花　屬狗靠一招脫單

春天到了，紅鸞這顆吉星也發功。台灣命理師姚本軍在Facebook分享，2025年乙巳年，紅鸞星將對四個生肖的感情運勢產生不同影響，有人會脫單、有人感情運綁財運，如果有上榜，一定要好好把握紅鸞星能量。



春天到了，紅鸞這顆吉星也發功。（《金魚妻》劇照）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 8

生肖狗：桃花降臨 主動出擊才能脫單

2025年紅鸞星現身，感情路上將迎來機會，建議主動出擊。單身者要積極參與社交活動，拓展人脈，透過朋友介紹或興趣社群結交心儀對象。要提升社交能力，散發更有魅力的一面；已有伴侶的人需珍惜對方，注重營造浪漫，維持關係穩定。

生肖鼠：夫妻宮動盪 感情需要經營

2025年紅鸞星帶來感情變化，夫妻間可能遇到挑戰，需加強溝通。建議避免因價值觀差異而爭執，單身者則要謹慎對待新相識，不要輕易投入不成熟關係。感情需要細心經營，穩定發展為關鍵。

【相關圖輯】盤點2025乙巳蛇年犯太歲生肖與六大禁忌 時運低切忌衝動行事（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

生肖蛇：異性關係複雜 界線要拿捏好

2025年將面臨異性關係變化，單身者遇到對象需注意可能的感情糾葛。已有伴侶的人要保持與異性朋友適當距離，避免影響感情穩定。在人際關係中，要拿捏好界線，避免爛桃花帶來困擾。

生肖虎：財運與感情交錯 理性面對感情投資

2025年感情運將與財務有關聯，單身者有望透過工作或財務往來認識對象。有伴侶者則要注意財務分配，避免金錢問題影響感情穩定。要注意別讓感情影響財務決策，例如為伴侶過度花錢、或是因為錢財吵架、感情生變。

【相關圖輯】五招催旺一整年人緣運 這樣做簡單提升氣場「學懂讚人」成關鍵（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

川普揚言制裁但投鼠忌器 被普亭看破手腳老神在在

「你毀了這裡！」范斯偕妻聽古典樂 大廳突爆噓聲尷尬影片瘋傳

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】