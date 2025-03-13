13年生了9個孩子！33歲靚媽媽豪言還要繼續生：想湊齊12生肖

中國浙江一名33歲網紅美女最近在網絡上爆紅，因為她在短短13年內生了九個小孩，最大的女兒已經上高中，夫妻倆還打算繼續生，想湊足12生肖。她的丈夫身分曝光後，也讓網友好羨慕，甚至直呼「若我也願意生」。



據內地媒體綜合報道，33歲溫州正妹田東霞在抖音經營帳號，名為「田東霞 家有九寶」，夫妻倆目前有九個孩子，包括五個兒子和四個女兒。大女兒已經念高中，大兒子和二兒子是雙胞胎。

即睇這個大家庭有多「大」：（按圖了解）



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田東霞丈夫透露，隨着孩子逐漸長大，家庭開支也在不斷增加。目前家中電費每月就高達人民幣兩萬多元，而純生活費用也達到了人民幣兩三萬元。

儘管如此，夫妻倆仍然有繼續擴大家庭的計劃。他們希望能夠湊齊十二生肖，為家庭增添更多成員。

丈夫受訪時表示，「現在我媽跟我爸都在催，他們說你們甚麼時候生小十啊？12生肖湊齊唄」，他還稱「像我大女兒，她說長大了想做個演員，那我為了我女兒這個夢想，我現在開始投資電影」。

大家都好奇，究竟怎麼樣的家庭會生這麼多小孩，還能為小孩的夢想瀟灑砸錢？原來田東霞的丈夫是上市公司萬正電源集團有限公司的董事長趙萬龍，農村出身22歲白手起家創業，後來成了大企業的老闆，網傳光是註冊資產就高達上億人民幣。

田東霞除了在抖音分享育兒日常，還有另一個身分，就是萬正電源集團的總經理，主要負責公司的經營管理，公司的宣傳影片大多由她出鏡講解。

夫妻倆身分曝光後，也讓許多內地網友羨慕不已。

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