四大生肖熬出頭　二月起徹底擺脫困境　屬牛屬龍財運亨通準備發財

俗話說，福無雙至，禍不單行。但天道輪迴，陰陽交替，經歷了寒冬的考驗，總會迎來溫暖的春天。



《搜狐網》點名4個生肖，在2月開始將徹底擺脫困境，迎來人生巔峰！

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生肖屬龍

天降紫氣，財運亨通！屬龍的朋友可要擦亮眼睛了，2月起將迎來前所未有的轉折。貴人星入命，不只工作上有貴人相助，更有意外之財臨門。 《易經》有云：「龍德而正中，天下大吉」。經商者將遇到絕佳投資機會，上班族也會收穫意外獎金。記住，機會總是青睞有準備的人，建議多關注新興產業，橫財自然來敲門。



生肖屬猴

時來運轉，喜事連連！屬猴人向來機靈活潑，2月開始將發揮所長。古語雲：「猴乃靈物，通天徹地」。財神眷顧，不管是做生意還是投資理財，都能把握最佳時機。尤其在3-5月期間，將迎來一筆可觀的偏財收入。工作上也會因為突出表現獲得上司賞識，升職加薪指日可待。



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生肖屬牛

福星高照，財運亨通！屬牛的朋友素來踏實肯幹，終於熬出頭了！ 《周易》曰：「天道酬勤」。 2月起，事業發展蒸蒸日上，特別是從事金融、房地產行業的牛兒，將迎來一波驚人的財運高峰。投資方面也會有意外收穫，不妨大膽出手，把握機會。記住，機會總是青睞有準備的人。



生肖屬虎

逢兇化吉，富貴臨門！經歷了前期的低谷，屬虎人終於要時來運作了。諺語有云：「臥虎藏龍，終見天日」。 2月開始，事業發展突飛猛進，尤其在創業、投資上會有重大突破。貴人運旺盛，不但能得到貴人指點，還可能收穫意外橫財。建議多參加社交活動，好運自然找上門。



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