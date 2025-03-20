四代忠心守護左宗棠墓139年　79歲老人每日清掃：會一直守護下去

近期，長沙一家四代守護清末湘軍名將左宗棠之墓139年的故事，引發關注。



今年79歲高齡的黃志清，是左宗棠墓地的第四代守護人。黃志清介紹，從1886年，曾祖父黃佑春在左宗棠去世一年後，成為左宗棠墓的首位守墓人，曾祖父為左公墓守護長達50年。

曾祖父黃佑春年老後，將守墓的重任交給了黃志清的祖父黃子輝，黃子輝與兒子黃明生（黃志清父親）一起守墓長達14年。上世紀80年代，不滿四十歲的黃志清從父親和祖父手中接過守護左宗棠墓的任務。

長沙一家四代守護左宗棠墓139年。

長沙一家四代守護左宗棠墓139年。

1985年，左宗棠墓被列為長沙市文物保護單位，並於1986年進行大修。黃志清以為他的守墓使命就此結束，沒想到長沙市政府依舊將左宗棠墓的守護工作交給他。

左宗棠墓就在黃志清家的房子後面，雖然已經79歲高齡，但黃志清依然每天清晨登上墓前的石階，拿著掃帚去打掃左宗棠的墓地，向遊客介紹左宗棠的生平事蹟。黃志清說，「我們一家人都很尊敬他，會一直守護下去。」

左宗棠（1812—1885），是晚清重要政治家、軍事家，湖南湘陰人。他早年科舉止步於舉人，後因鎮壓太平天國、撚軍及陝甘回民起義嶄露頭角，成為湘軍核心將領。同治年間，他倡導洋務運動，創辦福州船政局等近代工業，推動海防與軍事現代化，並任陝甘總督期間發展西北民生經濟。其務實作風與戰略眼光為清廷所倚重，奠定其政治地位。

左宗棠最為人稱道的是1870年代力主收復新疆。面對阿古柏政權割據與俄國侵佔伊犁，他駁斥棄疆爭議，以「塞防海防並重」說服清廷，親率大軍遠征。通過周密籌糧與靈活用兵，1878年成功光復除伊犁外全部疆土，後又以外交手段索回伊犁。此舉維護國土完整，被譽為「晚清第一硬骨」。晚年任兩江總督推動水利建設，1885年病逝福州，諡號「文襄」，其愛國精神與邊疆治理影響深遠。