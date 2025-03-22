神州冷知識｜中國城市名哪一字出現最多？十分一城市有這個字！

中國有大約有700座城市，大家知道這些城市的名字中，哪些個字出現次數最多？原來排在榜首一個字，十分之一城市的名字裏都有.....



水中陸地變行政區劃

中國行政區劃中，城市共有4個直轄市、290多個地級市、390多個縣級市，還有特別行政區，大大小小總數共約700個。

有人說，城市名出現最多的肯定是「市」字。那當然是開玩笑，因為「市」屬行政區劃單位，算不上地名；地名有「市」的城市，全國只有湖南的津市一個；加上行政區劃單位，她叫做津市市。

不過中國城市中出現得最多的一個字，與古代的行政區劃確有關，它就是「州」字。

湖北荊州是中國最古老的其中一個州。圖為荊州古城的城牆和城門。（圖片來源：視覺中國）

「州」原指水中的陸地，後來被引申成為行政區劃單位，相傳大禹便劃分天下為「九州」。至約2,000年前的漢代，「州」逐漸成為實際行政區劃單位，當時「州」的級別大約相當於現今的省。

廣東8個 全國最多

廣州是人口近1,900萬，是人口最多的「州」。圖為廣州北京路步行街。（圖片來源：視覺中國）

此後中國行政區劃屢有改變，「州」的級別和管轄範圍亦不斷變化，更曾被撤銷，由其他行政區劃單位取代。在此期間，一些地方本屬行政區劃概念的「州」字，漸融入成為地名一部份，並一直保留下來，這正是中國現今有很多「州」字地名的一個原因。

現在中國有多少個以「州」為名的城市？據統計，直轄市沒有，而地級市和縣級市加起來共有約70個，即每十個中國城市有一個「州」。

廣東是中國最多「州」的省區，共有8個帶「州」字城市，包括大灣區的廣州、惠州，粵東潮州、梅州，粵西化州、高州、雷州，以及粵北的連州。

廣州是廣東省會，又是中國4個「一線城市」之一，商貿、製造、旅遊業發達。該市人口近1,900萬，為人口最多的「州」。

DeepSeek來自這裏

杭州是旅遊熱門城市，亦是一座匯聚眾DeepSeek等大批創科企業的「科技城」。圖為旅客慕名到DeepSeek總部參觀。（視覺中國）

至於其他省份的「州」，還有近來因DeepSeek等科企而極受注目的浙江杭州、大家或聯想到炒飯的江蘇揚州，還有福建省的福州、泉州、漳州.....

除了70個城市，中國還有50多個帶「州」字地名。她們有的是市轄區，例如北京市委和市政府駐地的通州區、廣東肇慶市中心端州區；也有的是縣，例如甘肅酒泉市瓜州縣。

帶「州」字還有一個省級行政單位──貴州省。以往人們說起貴州省，想到的是「地無三里平」、少數民族，或是茅台酒，但現在再說貴州，大家想到的可能是「東數西算」超大型數據基地了。

另外，中國目前在少數民族聚居地區，設有30個自治州，其行政級別與地級市相同，例如吉林省的延邊朝鮮族自治州；該自治州200萬居民中有約60萬是朝鮮族，到處能聽到朝鮮語、看到朝鮮文招牌，故有「小首爾」之稱。

延邊朝鮮族自治州是中國朝鮮族最集中地區。（圖片來源：視覺中國）

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