大美嶺南｜佛山美陶灣：泥與火的千年之約　南國陶都開窯記

一年之計在於春，而對於「南國陶都」——佛山石灣而言，年初開窯的首批作品，也是古代窯工們對「火神」獻上的最好賀禮。這一傳統，以原汁原味的形式保留至今。羊城晚報《大美嶺南》走進美陶灣，感受熱鬧的石灣盛景，尋找心中一直忘不掉的「江湖夢」。



3月1日，在南風古灶開窯儀式上，陶藝界的兩位巨匠——潘柏林和封偉民走進龍窯，取出一件件泥與火的結晶。龍窯外，現場的嘉賓與藝術家們翹首以盼。由於陶是古石灣的經濟命脈，年頭首窯的開窯儀式也成為石灣人代代相傳的習俗，至今仍舊刻在每一位石灣人心中。

龍窯

開窯作品的主題，大多是石灣的經典題材：東坡食荔、雄鷹展翅、龍抬頭等，還有乙巳蛇年的應景作——白娘子。除了造型與神態，陶藝大師們也非常關注作品窯變的效果——與現代電窯爐精準控溫的燒製不同，窯變是只有龍窯燒製才能產生的效果，「現代化窯爐燒製出來的作品是理性的，而龍窯燒出的作品是感性的。」潘柏林這樣形容窯變，窯變由火勢大小和溫度變化決定，世界上沒有完全相同的兩塊窯變效果——這或許就是龍窯窯燒最大的魅力所在。

青磚古瓦是南風古灶的底色

參加完開窯儀式，我漫步在這片世界保存最完好、持續使用時間最長的傳統柴燒龍窯周邊。身邊的人們在紅紙上寫著祝福的話語，綁著木材一起投到火爐裡，體驗石灣「添柴加薪」的祈福方式。興致所至，我便順道看看工匠們製作的石灣公仔、油紙傘、檀香；餓了，便來到青磚瓦房中，吃上一份本土的私房菜。

潘柏林（右）、封偉民（左）取出第一批開窯後第一批作品

龍窯內放滿了燒製的陶塑

開窯首批作品向公眾展示

我喜歡散步的時候，找這裡的店主們聊聊天。安靜的巷陌裡，很多店主並非依靠小店收入為生，不少店主在外叱咤風雲，卻喜歡回到這裡，享受這份難得的寧靜。這次散步，我來到剛認識的老闆老高店裡，沒兩句話，老高的話匣子便打開了。「每一件龍窯燒出的作品，都能體現中國傳統文化的六大元素」，老高告訴我，陶土要變成陶塑，需要金、土、水；龍窯燒陶，用的是松柏木，有木而生火；燒製時，觸火面為陽，背火面為陰——金木水火土和陰陽全都包含在內，陶瓷真是中華兒女的文化瑰寶。

從高處看南風古灶龍窯

如果說，開窯儀式是石灣面向世人的「廟堂」，那麼朱紫街就是「南國陶都」背後的「江湖」。相傳，朱紫街最早出現在宋朝。因街內人家以朱紅顏色為喜慶，以紫氣東來為吉祥，故名朱紫街。歷史記載，依靠製陶業，朱紫街周邊陶工集聚，更兼交通便利，隨著清道光十年（1830年）陳太吉酒莊在此開業，朱紫街已是石灣最著名的商業中心之一。後經歷史變遷，朱紫街變成石灣酒廠廠區內部道路。2014年起，朱紫街啟動復原工程，於2019年年初宣布完工。

復原後的朱紫街一隅

親子體驗有趣的陶文化

從南風古灶到朱紫街，沿途不乏國潮小場景

3月1日晚，一年一度的「遊朱紫」如期舉行。嘉賓們取到南風古灶500年不熄的窯火，6位火炬傳遞者分別引領火炬傳遞巡遊隊伍從南風古灶向朱紫街進發。巡遊隊伍裡，夜光龍帶隊，醒獅壓陣，紅運當頭、紫氣東來、金榜題名等方陣一一跟上，「八仙」「哪吒」等相互穿梭，還有十番鑼鼓、漢服才藝、武術方陣等，林世榮（豬肉榮）第六代弟子陸宇鵬也帶著自己訓練的9名「醒獅少年」加入到火炬傳遞巡遊隊伍裡。而在方陣巡遊的終點——朱紫街牌樓處，佛山市民俗專家梁國澄誦讀《朱紫賦》，嘉賓一同敲響朱紫銅鑼，也標誌著「遊朱紫」正式啟動。

南風古灶窯火燃燒，象徵「添柴加薪」

南風古灶

開窯儀式宣讀現場

提起林世榮，就不得不提起他的師父黃飛鴻。我對徐克版《黃飛鴻》裡展現廣州市井百態的鏡頭印象頗深，聽佛山老武行回憶，朱紫街的歷史盛景，很有可能就是那段市井百態的原型之一。原來，朱紫街素有「三太」文化的美譽，所謂「三太」，即陳太吉酒莊、太元茶樓和太平夜粥。其中，陳太吉酒莊便是石灣酒廠的前身。據記載，朱紫街的窯工們每天辛苦勞作後，最佳美味便是喝上一瓶「太吉玉冰燒」緩解疲勞；不少窯工也會夜間習武，練完後再吃上一碗「太平夜粥」。後來，夜粥老闆乾脆買下了店舖旁邊的小房舍，用作窯工嘆夜粥前後切磋武藝之地，稱之為武廊。老百姓也都喜歡用食夜粥的多少，來比喻武藝的深淺。

小女孩遊朱紫街

一些年輕人做的石灣陶瓷充滿萌態

如今，走在復原後的朱紫街上，太元茶樓、陳太吉酒莊等歷史建築重煥光彩，這條只有數百米的長街，已成為四方遊客參觀石灣酒廠、品嘗佛山美食的理想之所。東平河水靜靜流淌，朱紫街歷經時代變遷，雖然逝者如斯，但只要街還在，那段風雲歲月，歷久彌新。