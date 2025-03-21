深圳改革開放巨變對比圖　從邊陲農業縣到國際大都市

建立經濟特區，是國家推動改革開放和社會主義現代化建設的重大決策，今年就是深圳經濟特區建立45周年。

深圳是中國最早實施改革開放、影響最大、建設最好的經濟特區，其從一個邊陲農業縣，蛻變成為現代化國際化大都市。

透過以下圖輯，讀者可以深入淺出去認識深圳改革開放的歷史與成果。



深圳特區建立45周年 即睇歷史巨變對比圖

福田區是深圳市行政中心所在地，也是全市最繁華的中心城區。1983年9月，深圳特區設立羅湖、上步、南頭、沙頭角共4個管理區，其中上步管理區就是福田區的前身。到了1990年，經國務院同意，福田區正式設立。（深圳市檔案館/當代中國授權）

緊鄰香港的羅湖區，可說是深圳發展的起點，承載改革開放諸多重要事件。其中深圳客流量最大的旅客出入境陸路口岸羅湖口岸，更是以一座雙層人行天橋和一座鐵路橋連通香港與深圳，見證著改革開放浪潮下，深圳河兩岸的蓬勃發展。（深圳市檔案館/當代中國授權）

鹽田區是改革開放初期深圳特區的4個核心區之一，而鹽田港當時只是位於大鵬灣的一片小灘塗。1985年，鹽田區被選中建設新港口，並引進香港企業，開創全國企業引進外資合資建港先河。45年過去，鹽田港變成了「深圳港」，是世界第四大港口。深圳市檔案館/當代中國授權）

龍崗區在1993年正式掛牌成立，是深圳市面積最大的行政區。深圳改革開放史，不得不提龍崗南嶺村。從貧窮落後小山村，村民人均年收入不足百元人民幣，生產靠貸款，吃糧靠返銷，一度被稱為「鴨屎圍」。如今，昔日的小山村已是高樓林立、產業富集的富裕村，更被人稱為「改革開放示範村」。（深圳市檔案館/當代中國授權）

寶安區在深圳改革開放史中是獨特的存在，引進全國第一家「三來一補」企業、發行新中國第一張股票、誕生全國第一家內地股份制企業、敲響「農地入市」第一槌，這些「敢為天下先」的精神，深深鐫刻在寶安這片熱土上。如今的寶安區，既是經濟特區中的經濟大區，更是多重國家重大戰略彙聚地。（深圳市檔案館/當代中國授權）

華為、中興、騰訊、大疆，這些具有國際競爭力和影響力的創新型企業，都擁有同一個發源地，——南山區。1996年，首批國家級高新技術園區落地南山區。從「科技荒漠」到「創新高地」，南山承載了「發展高科技、實現產業化」的使命，闖出一條自主創新發展高科技產業的新道路。（深圳市檔案館/當代中國授權）

深圳改革開放精選舊照片

1982年春天的一個早晨，天正下着細雨，但無阻一輛滿載軍人和各種施工設備的軍列開進深圳火車北站。當時軍人也來不及脫掉身上的冬裝，就背起背包、提著行李，急匆匆來到深圳，響應國家號召，參與各項重點工程的建設。（廣東省人民政府地方志辦公室/當代中國授權）

1985年建成的國貿大廈，樓高53層，是當時中國最高樓，更創造三天建成一層樓的「深圳速度」，是深圳特區經濟飛速發展的象徵。大廈矗立在距離羅湖口岸不遠的羅湖中心區，是深圳市首座地標性建築，也是中國改革開放的一座豐碑。（廣東省人民政府地方志辦公室/當代中國授權）

著名的標語牌「時間就是金錢，效率就是生命」，是1982年在深圳蛇口公開豎立。45年過去，這塊標語牌依然矗立於改革開放的地標南頭半島的微波山下。標語牌左邊的大樓，就是招商蛇口工業區辦公樓。（廣東省人民政府地方志辦公室/當代中國授權）

位於深圳深南大道與紅嶺路交彙處的鄧小平畫像，是深圳改革開放史中最著名畫面之一。它以深圳的城市建築群為前景，並寫有1992年鄧小平南巡時反復講述的道理，「不堅持社會主義，不改革開放，不發展經濟，不改善人民生活，只能是死路一條」。（廣東省人民政府地方志辦公室/當代中國授權）

45年前，深圳成為第一批經濟特區。45年後，邊陲農業縣蛻變成為一座國際化大都市，GDP更是從1980年的2.7億元人民幣，增加至2024年的3.68萬億元，增長超過1萬倍。

45年來，深圳一直都是國家推動改革開放的象徵及示範。

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