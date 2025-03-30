櫻花雨、杏花海、萬畝油菜花、雪山桃花源　人間仙境賞花不能錯過

春和景明，又到一年一度賞花踏青的時候，中國地大物博，隨着春天的到來，各地區都紛紛被美麗的花海包圍，所到之處姹紫嫣紅，生機勃勃，名為春日的視覺盛宴正在上演。

今天，讓我們一同走進4個被譽為「人間仙境」的春天賞花好去處，感受不一樣的春日光景！



「中國最美鄉村」江西婺源 走進萬畝油菜花世界

在江西婺源，有兩大壯麗的季節性景觀，分別是秋天的「曬秋」和春天的油菜花。

被譽為「全球十大最美梯田」之一的篁嶺，地處婺源石耳山脈，是婺源觀賞油菜花的最佳地點之一，面積逾5平方公里。

篁嶺和江嶺是婺源兩大觀賞油菜花的最佳好去處，宛如走進真實的油畫世界。（Shutterstock/當代中國授權）

油菜花在陽光的照耀下閃閃發光，仿佛金色的海洋，成為婺源最美麗的春景。（視覺中國/當代中國授權）

在江西婺源，黃燦燦的油菜花海與白牆灰瓦的徽派建築相互輝映，薄霧環繞，猶如人間仙境。（Shutterstock/當代中國授權）

每年到3月中旬開始，這裏就會開滿油菜花，漫山遍野盡是金黃色，與獨特的梯田地勢和白牆灰瓦的徽派建築交相輝映，詩意盎然。

另外，江嶺也是婺源油菜花風光的經典代表，也是中國四大油菜花海之一，曲折的公路在山間盤旋，從高處俯瞰，10萬多畝的油菜花海在田野間盡情綻放，層層梯田、潺潺小河、鬱鬱青山環繞在側，宛如走進濃墨重彩的油畫世界一樣。

最佳賞花期：3月中至下旬

「第一賞櫻勝地」無錫黿頭渚 櫻花雨繽紛浪漫

江蘇有個説法：來無錫必遊太湖，遊太湖必至黿頭渚（粵音：元頭主），黿頭渚原來是馳名中外的賞櫻勝地。

黿頭渚的櫻花海面積逾5.39平方公里，有接近3萬株櫻花樹，一般分為早櫻和晚櫻，早櫻的賞花期一般在2月底至3月初左右，品種有河津櫻、椿寒櫻、福建山櫻等，多為單瓣或半重瓣。

黿頭渚種植了近3萬棵櫻花樹，共有100個品種，是中國規模最大、品種最全的櫻花種植基地。（視覺中國/當代中國授權）

黿頭渚的夜櫻景致搭配璀璨的燈火，別有一番韻味。（Shutterstock/當代中國授權）

黿頭渚位於太湖之濱，擁有許多典雅的江南園林景致，當櫻花綻放的時候，滿樹爛漫，落櫻飛舞，美不勝收。（視覺中國/當代中國授權）

晚櫻的賞花期則在3月底至4月初左右，有關山、松月、鬱金等品種，這段時期的櫻花花色是比較艷麗的，有紅、粉、白、甚至是最罕見的綠色，主要分布在櫻花谷、長春橋、中日友誼櫻花林等景區。

每逢櫻花季，黿頭渚内粉牆黛瓦，姹紫嫣紅，如雲蒸霞蔚，美不勝收。

最佳賞花期：2月下旬至3月上旬（早櫻）、3月下旬至4月上旬（晚櫻）

「最美塞外江南」西藏林芝 雪山下的桃花源

除了南方地區外，在西藏林芝原來也能欣賞如詩如畫的桃花美景。

每年3月底至4月初左右，是林芝桃花盛開的季節，放眼望去，在延綿百里的山腰上，成千上萬株野生桃樹花滿枝頭，灼灼桃花在高山峽谷間鋪展開來，爭相鬥艷，將漫山遍野染成迷人的粉色。

在西藏林芝，灼灼桃花與皚皚雪山相映，宛如置身風光旖旎的「雪域江南」。（Shutterstock/當代中國授權）

林芝桃花的花期大約一個月左右，最著名的賞花景點有索松村、波密桃花溝、嘎拉桃花村。（Getty/當代中國授權）

每年3月至4月的林芝桃花節是西藏一年一度的旅遊盛事，漫山遍野的粉色桃花海，讓遊客有機會看到不一樣的景色。（視覺中國/當代中國授權）

與我們一般所見名叫「碧桃」的小樹種桃樹不同，林芝的桃花幾乎全是野生大樹種，俗稱「野桃」，不僅樹體茁壯高大，壽命更平均達千年以上。

這些茂密的桃花樹與林芝周圍的森林、河谷、村莊相映，形成如「雪域江南」般令人陶醉的春色，配合一年一度的林芝桃花節嘉年華，可盡情享受大自然饋贈的春日盛典。

最佳賞花期：3月下旬至4月上旬

「一生必去」新疆伊犁 如曇花一現的杏花海

同樣擁有如塞外江南般的迷人春色，還有位於新疆伊犁的吐爾根鄉，是新疆伊犁杏花溝分布最廣泛的地區，也是中世紀遺留最大的原始野杏林。

每年4月初開始，野杏花就會將吐爾根鄉一帶的高山草原染成一片片粉白，仙氣飄飄，跟隨着大自然的布局茁壯生長，為人們帶來一場原始又震撼的視覺衝擊。

每年到了4月份，杏花溝就會開滿鋪天蓋地的杏花，壯觀的杏花海仿佛一幅漂亮的油畫，美不勝收。（視覺中國/當代中國授權）

杏花盛開的時候，杏花溝漫山遍野都是粉色、白色、紫色的花海，與碧綠的草原構成絕佳景致。（視覺中國/當代中國授權）

新疆伊犁，因美麗獨特的杏花景致，曾入選國家地理「人生中不得不去的100個地方」之一。（視覺中國/當代中國授權）

然而，伊犁的杏花綻放花期較短，大約只有7日左右，如果錯過，就要再等一年了。因此建議大家可預先在2、3月聯絡當地導遊，或者諮詢杏花溝所在地的新疆新源縣旅遊局，早些計劃行程出行。

最佳賞花期：4月上旬（一周左右）

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