廣州三大賞花熱點　宮粉紫荊、油菜花、波斯菊　解鎖春日密碼

春天的廣州，從街道到公園，到處都繁花盛放，毫不吝嗇地展露「花城」的嬌美。

現在就來一睹必去的賞花聖地，共赴這場春日限定的浪漫吧！



廣州海珠國家濕地公園：花種繁多 3.2公里粉色仙境必看

踏入3月，廣州海珠國家濕地公園的宮粉紫荊花海已進入全盛期！

由現在起至清明前， 長達3.2公里的粉色宮粉紫荊長廊是賞花好去處！位置就在石榴崗河兩岸，沿岸數千株宮粉紫荊帶如煙似夢，粉白花朵隨風飄送，走在當中，「花瓣雨」簌簌而下，石板路秒變「粉色星河」，美得可以。

在海珠湖花畔塔影，還藏有一片達13,000平方米的波斯菊花海。3月下旬開始，繁花盛開，緋紅與碧綠交織，每一幀都是浪漫電影的定格，等待着鏡頭來捕捉。

海珠國家濕地公園內有名的天龍橋下，有一片虞美人花海，色彩矯艷。虞美人花朵偏矮小，要和它合照就得蹲下了。（梁開心@小紅書/當代中國授權）

在海珠湖，則有波斯菊花海絢爛綻放，都是今年海珠國家濕地公園的主題看點之一。（視覺中國/當代中國授權）

在海珠國家濕地公園內，宮粉紫荊的品種十分豐富，有白色、粉紅色、紫色等，是其他地方不容易看到的。（視覺中國/當代中國授權）

宮粉紫荊有耐濕性、花期長的特性，是海珠國家濕地公園生態修復的優選樹種，每年都開得十分燦爛。（網上圖片）

在天龍橋下，大片虞美人爭妍鬥麗。有純白如雪的、有橘紅似火的、有粉嫩如雪的，每一朵都是大自然的精心雕琢，令人目不暇給。

廣州海珠國家濕地公園

地址：海珠區新滘中路168號

交通：地鐵18號線龍潭站D出口

東涌鎮官坦農業公園：9萬平米油菜花田 必打卡「少女塔」

位於南沙區的東涌鎮官坦農業公園，盛大的油菜花海已成為網紅賞花打卡的熱點。佔地達140畝（約9萬平方米）的東涌鎮官坦農業公園，本身是廣州少有的七彩油菜花種植基地，黃的、橙的、粉的、紫的、白的，多種顏色形成了一片少有的七彩油菜花海，非常壯觀。

東涌鎮官坦農業公園設有一道瞭望塔，被稱「少女塔」，有旋轉型樓梯，能飽覽整片花田。（視覺中國/當代中國授權）

公園的花田小徑、風車花海，河堤等，都為是欣賞油菜花田的好地方。（視覺中國/當代中國授權）

並非傳統的金黃色，而是融入了橙黃、粉紅、白色等多種色彩，花兒像人一樣高，依花田小徑行走，到處都是打卡位。（視覺中國/當代中國授權）

這裏的油菜花有成人那麼高，市民可以走在花海當中，感受被七彩油菜花包圍的快感。公園內有一道由旋轉樓梯打造而成的「少女塔」，站在塔頂欣賞花海，視野更震撼。

園內還有由七彩貨櫃箱設計而成的市集，有咖啡、小吃，以及農產品發售。東涌鎮官坦農業公園毗鄰香港科技大學（廣州），是一個以自然生態田園為主題的公園，園內每年進行油菜花、向日葵等輪作，色彩豐富而美麗。

東涌鎮官坦農業公園

地址：廣州南沙區沙灣水道東涌鎮

交通：廣州地鐵4號線東涌站A出口，打車3分鐘

海珠區洲頭嘴公園：黃花風鈴木 滿樹繁花不見針

廣州的黃花風鈴木每年都是美得像畫，而且很容易就能看得到。在廣州市中心便有一道絕美的黃花風鈴木花海，非常值得去看，說的就是位於廣州市海珠區的洲頭咀公園了！

在靠近地鐵八號線同福西站，沿珠江後航道邊上的環形馬路兩旁，金光燦燦的黃花風鈴木夾道綻放，非常漂亮。車輛經過處，與黃花風鈴木構成美麗的圖畫，為繁忙的都市添上詩意，是必到的打卡位。

海珠區洲頭咀公園外馬路起點是人民橋，終點是洲頭嘴公園，全長約600米，馬路兩旁黃花風鈴木開得異常盛放，形成了一條黃金大道。（視覺中國/當代中國授權）

海珠區洲頭嘴公園外馬路兩旁金光片片，與車輛同框構成美麗的圖畫，是不能錯過的打卡位。（視覺中國/當代中國授權）

這裏不同時段都有不同景緻。風起時，花瓣雨景緻浪漫；夕陽下，花海自帶溫柔濾鏡，更是醉人。

而位於洲頭嘴公園內的有關蘇哈爾號的紀念碑亭，也是值得駐足的一處景點，此處除了賞花外，還可以飽覽白鵝潭三岸的景致。

洲頭咀公園

地址：廣州濱江西路

交通：廣州地鐵8號線同福西D出口

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