深圳「巨型三角梅花海」綻放！滿佈古鎮如仙境　附交通及打卡TIPS

深圳甘坑古鎮的三角梅又爆花！週末即將放晴，一起出門賞花吧！



在甘坑古鎮的東南門，一片新開爆的三角梅花海肆意綻放，花海泛起層層波浪，空氣中隱隱藏著花的香味，此刻的古鎮裝點的格外鮮活有生機，讓人彷彿置身於夢幻的仙境之中。

深圳甘坑古鎮的三角梅花海已綻放（深圳派授權使用）

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再漫步在小鎮之中，便能發現許多素淨的白色花朵，裝飾著小鎮上的青瓦灰簷，整個場景治癒極了。

登上高處，還能看見大片的三角梅鋪滿了屋頂，街道上的煙火氣息，絲毫沒有影響到它們。就這樣獨自在春日的陽光下，自由生長。而低處的花群開得則熱鬧了許多，艷麗的花色為古樸的客家小鎮，增添了不少色彩的點綴。

這週剩下的天氣都不錯，本週已進入最佳觀賞期放心衝！現場去感受這片花海盛宴才算沒有辜負這個春天！

甘坑客家小鎮

地址：龍崗區吉華街道甘坑社區甘李路18號

門票：免費

地鐵：10號線甘坑站B口，步行800m

TIPS：較為旺盛的三角花群基本都在高處，如果想找到較好的打卡點，需要登上小鎮中的建築



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