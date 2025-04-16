寵物可以搭高鐵了！　香港「毛孩」可以北上嗎？

高鐵試點開通寵物托運服務，主人將能與心愛寵物一起乘搭高鐵，帶着毛孩去旅行不是夢。高鐵寵物托運怎麼辦理？香港的毛孩是否可以北上？



提前2天預約 身型 品種有限制

高鐵乘客可以在12306手機App預約寵物托運。（當代中國製圖）

鐵路部門消息稱，高鐵寵物托運服務於2025年4月8日開始試行，初期只在京滬高鐵的北京南、濟南西、南京南、上海虹橋和杭州東等5座車辦理相關業務，而可以托運寵物的高鐵列車共有10趟。

根據安排，乘客要至少提前2天在網上預約，例如透過 12306手機App上的「寵物托運」，成功後可同車托運一隻貓、犬類寵物。

不過並非有毛孩都可以和主人一同出行。首先，鐵路當局要求托運的寵物必須是家庭馴養，健康狀況良好，且單隻體重不超過15公斤，肩高不超過40厘米。

隔離運輸 人寵分開 專人看護

托運的寵物會先放入有空氣循環、含氧量監測，並有降噪、除味功能的專用寵物運輸箱（小圖），再放入高鐵車廂一端的高鐵快運櫃。（網上圖片）

與此同時，農業農村部確定的47類烈性犬，例如藏獒、拳師犬、德國牧羊犬等，以及有烈性犬血統的雜交犬都不能托運，寵物主人需要注意。

鐵路當局表示，高鐵寵物托運實行「隔離運輸、人寵分開、專人看護」。

「隔離運輸」是採用自帶空氣循環、含氧量和溫濕度監測、降噪、除味等功能的專用寵物運輸箱，寵物全程存放於寵物運輸箱內，防止其飛毛、氣味、叫聲對列車內部環境的影響。

按里程收費 最低558元人民幣

托運的寵物與乘客空間相對隔離，乘客不會受影響。（視覺中國/當代中國授權）

「人寵分開」是指每趟列車設置一組用於存放寵物運輸箱的高鐵快運櫃，一般位於中部車廂的一端，與旅客乘車空間相對隔離。在托運途中工作人員全程不開箱，確保車內環境良好和寵物安全。

「專人看護」指工作人員通過寵物運輸箱的監測系統，觀察寵物狀態，定時巡視檢查，間隔不超2小時，期間會適當添加飲用水，但不餵食；途中托運人不能探視寵物。

至於費用方面，12306 App資料顯示，高鐵寵物托運按照路程計算，從1,000公里以下558元（人民幣，下同），到2,000公里以上的1,258元不等，初期有七折優惠。

寵物從內地入境需隔離4個月

深圳有不少寵物友善公園，令不少香港寵物主友羡慕不已。（網上圖片）

另外，高鐵寵物托運範圍日後定會擴大，各地民眾帶着心愛毛孩搭高鐵去旅行，將不再是夢。不過香港居民要帶寵物搭高鐵北上，除了尚不知道香港西九龍站會否開通服務，還有一些難題要面對。

根據目前政策，港人寵物貓狗入境內地相對方便，一般只要求具有官方檢疫證書、疫苗接種證書，並確保已植入了電子芯片即可。

惟從內地入境香港，香港方面根據《公眾衞生（動物及禽鳥）條例》及《狂犬病條例》，會強制寵物隔離4個月，且箇中檢疫費用不是小數，相信很多寵物主人會因而卻步。

目前作為寵物托運試點的，只有京滬高鐵。（網上圖片）

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