中國城市名的高頻字　「陽」字第二多　39座「陽」城有何寓意？

中國城市名的「高頻字」中，「州」排名榜首，而排在第二位的原來是「陽」字。為何中國城市會「陽盛」？「陽」有甚麼含意？



山南水北日照效果好 更宜居

「陽」最早是代表陽光能照耀的地方。中國大部份地方在北回歸線以北，陽光主要從南面而來，故山的南麓日照效果會更好，更多「陽」。

與此同時，中國河流多是西向東流，河流北岸的岸坡會有更多陽光照到，南岸的岸坡背着太陽，光照相對就少一點了。正是如此，「陽」有了「山南為陽，水北為陽」的含意，反之「山北水南」便為「陰」了。

中國城市很多「陽」字，又與陽光有甚麼關係？

陽光充足的地方一般較為宜居，所以古時人們的定居點，乃至逐漸形成的鄉鎮、城市，多會在「陽」的地方，而按照傳統的取名習慣，這些地很多會以地理和方位來命名，例如河南古都洛陽，即因地處洛河以北而得名。

有「陽」字城市區縣逾130個

河南洛陽有悠久歷史，當地的龍門石窟是遊客必到的景點。（視覺中國/當代中國授權）

中國有多少帶「陽」字的城市？據統計，包括地級和縣級市共有39個。如果把區、縣一併計算，這數字更超過130個，比「州」還要稍多。當然，這些地名不是全部與「山南水北」有關，例如山西陽泉市是由「漾泉」而來。

知名度較高的「陽」字城市，有剛才提到的洛陽。洛陽建城超過4,000年，以「陽」為名亦 2,000年。當地號稱「十三朝古都」，夏、商、周、東漢、唐等都曾定都於此。

目前洛陽人口有700多萬，有機械製造、冶金等工業，旅遊業亦發達，當地的龍門石窟與甘肅敦煌莫高窟、山西大同雲崗石窟並列中國三大石窟。

帶「陽」字的還有兩個省會城市，一個是遼寧省瀋陽市，另一個是貴州省貴陽市。

東北人口最多城市——瀋陽

「九一八事變」發生在遼寧瀋陽，當地每年都舉行活動，讓人民銘記這段歷史。（視覺中國/當代中國授權）

近代的瀋陽一直是工業重鎮，中國第一輛自主生產汽車「民生75型」載貨汽車1931年產於瀋陽，比新中國成立後投產解放牌卡車早了25年。

另外，20世紀的中國經歷了14年抗戰，而抗戰的起點是「九一八事變」，這歷史事件就發生在瀋陽，故亦稱「瀋陽事變」。

目前瀋陽人口約900萬，是東北地區人口最多的城市。

而貴州的貴陽目前人口600多萬，該市近年正成為「東數西算」重地，華為、中國電信、中國移動等龍頭企業，都在該市附近的貴安新區建立大型數據中心。

3市「陽」字在前 廣東佔其二

漁業是粵西陽江的重要產業，圖為休漁期結束後，當地漁船揚帆出海。（視覺中國/當代中國授權）

帶「陽」字城市，還有廣東的僑鄉揭陽、金庸迷不會陌生的湖北襄陽、因《岳陽樓記》而聞名的湖南岳陽等等。至於河南省的南陽市，是目前人口最多的「陽」字城市，其常住居民接近1,000萬，超過很多省會城市。

湖北襄陽的古城是地處襄水之北而得名，但這條襄水並不是現在流經襄陽市區的漢江。圖為漢江邊的襄陽古城。（視覺中國/當代中國授權）

另外，中國帶「陽」字的城市，絕大多數是「陽」字在後，只有三座例外，其中一座是剛才提到與「山南水北」無關的山西陽泉市，其餘兩座都在廣東，分別是200多萬人口的陽江市，以及其轄下的縣級市陽春。

最後順便說一下湖北武漢三鎮之一的漢陽；漢陽現在是武漢市的漢陽區。

有人會說，若以「山南水北」來定義，漢陽在漢江以南，應該是「陰」才對。事實上，古時漢陽確是在漢江以北，只是後來河流改道，當地變了在漢江以南，惟地名卻沒有改變，才致「名不符實」。

滄海桑田，漢陽是其中一個例子。

河南洛陽是「十三朝古都」，但現在的重要性已不如古代。圖為洛陽隋唐大運河文化公園和洛浦公園內櫻花綻放。（視覺中國/當代中國授權）

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：中國城市名 哪一字出現最多？十分一城市有這字！