韓紅母親雍西逝世享年78歲 亦是《北京的金山上》首唱者
撰文：許祺安
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4月14日，西藏自治區文學藝術界聯合會發布訃告，著名藏族歌唱家、原成都軍區戰旗歌舞團國家一級演員雍西，因病於4月13日22點19分，在北京與世長辭，享年78歲。
報道指，雍西的女兒、歌手韓紅表示，遵照母親遺願，不設靈堂、不辦儀式，遵照母親的囑咐做好善後事宜。
據介紹，雍西，1946年12月1日出生於西藏自治區昌都市，藏族歌唱家、中共黨員、國家一級演員、成都軍區戰旗歌舞團副軍級文職軍官，曾任中國文聯委員、全國政協委員、中國音協理事，《北京的金山上》首唱者，其代表作有《一個媽媽的女兒》《卓瑪駕起拖拉機》《世界屋脊換了人間》等，曾多次獲得文化部、總政治部優秀演員獎、優秀表演獎。
雍西18歲時是昌都被服廠的一名工人，1964年加入中國人民解放軍西藏軍區歌舞團，在全國少數民族群眾業餘藝術觀摩演出會上為毛主席、周恩來總理等國家領導人獻唱歌曲《北京的金山上》，受到了周總理的稱讚，後來雍西也因演唱該首歌曲而被大眾熟知。曾先後進入中國音樂學院和上海音樂學院深造，期間加入了成都軍區戰旗歌舞團。2003年在韓紅的「唱紅平安夜」個人演唱會上，與女兒韓紅共同演唱了歌曲《歸來》。
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