內地淡水南下為香港「解渴」　最早不是東江水？來自這地方...

香港目前用水主要來自廣東的東江，但其實1965年東江水供港以前，內地淡水早已經南下為香港「解渴」，水源是這個大家熟悉的地方......



東深供水工程的「前傳」

香港沒有湖泊和大河，食水供應不穩定，以往經常出現制水。（網上圖片）

香港缺乏湖泊，亦沒大河，開埠以來供水主要靠建水塘收集雨水，非常有限。至上世紀50年代，香港經濟發展，人口猛增，水源短缺問題浮現。

此際新中國已成立，與香港一河之隔的寶安縣（深圳前身）正籌建水庫解決供水問題，廣東省當局知道香港用水的窘況，便要求寶安縣必須一併考慮向香港供水的問題，於是就有了當年寶安十大水庫建設最大項目——庫容量4,500萬立方米的深圳水庫。

深圳水庫不是東深供水工程的一部份嗎？

後來確實如此，可是在深圳水庫興建之際，東深供水工程還沒規劃；從如今的角度看，深圳水庫算是東江水供港的「前傳」。

4萬人齊施工 99天建成

深圳水庫是當時寶安最重要工程之一。圖為深圳水庫施工典禮。（網上圖片）

還有人有疑問，既然水庫建在寶安縣的年代，怎麼會以深圳為名呢？

原來水庫附近早已有「深圳墟」或「深圳鎮」，那時候深圳鎮還是寶安的縣城所在，改革開放後深圳市的名稱也由此而來。另外，深圳河的名稱在19世紀末已為官方使用，而深圳水庫就建在深圳河上游。

補充一句，以目前的行政規劃來說，深圳水庫位於羅湖區；羅湖區正是深圳發展的起步點。

深圳水庫1959年11月15日開工。當局為盡快把深圳水庫建好，動員了寶安縣13個公社兩萬多人，解放軍又派出一個團參加，高峰期一天有4萬多人同時施工，結果水壩只用了99天即建好。

1961年淡水開始輸港

深圳水庫是當地蓄水量最大水庫，正常蓄水位27.60米。圖為深圳水庫的水壩。（網上圖片）

深圳水庫竣工後個多月，港英當局1960年4月主動派出代表到寶安洽談供水問題。在廣東省當局的大力推動下，雙方達成協議，深圳水庫每年向香港供水50億加倫（2,270萬立方米），價錢為每加侖人民幣1角。

在完成敷設水管等準備工作後，深圳水庫1961年2月1日開始供水，寶貴的淡水經文錦渡附近三叉河進入香港，再引入剛建成的大欖涌水塘，成為香港重要水源。

有了深圳水庫的淡水，為何又要東江水呢？原因很簡單：深圳水庫容量有限，滿足不了香港的急速增長的需要，特別是在旱季。

1962年9月，亦即是深圳水庫開始向香港供水後一年多，華南大旱，香港即使有深圳水庫接濟，仍難逃水荒，甚至出現4天才供水4小時的情況。為此，港英當局只好再向廣東省方面求助。

佔香港8成 深圳4成用水

目前香港八成用水來自東江，而東江水供港前最後一站，便是深圳水庫。圖為深圳水庫對港供水出水道。（網上圖片）

如何協助香港居民徹底解決問題？時任國務院總理周恩來親自召集了廣東官員討論，最終敲定從水源充足的東江引水——東深供水工程。

東深供水工程是在東莞段的東江抽水到寶安，再供應香港。它在寶安最後一站，正是此前獨力支援香港的深圳水庫；有了東江水注入，深圳水庫地位更顯重要。

1964年粵港簽訂供水協議，從1965年1月開始，東江水源源供應香港，從此香港再無水荒。

2025年是東江水供港60年，此刻經深圳水庫南下的淡水，佔了香港用水八成；它還供應了深圳全市用水的四成。

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