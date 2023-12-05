大美嶺南｜肇慶硯洲島：西江綠洲　硯渚清風

「春江浩蕩暫徘徊，又踏層峯望眼開。」連綿層疊的鼎湖山，西江水浩蕩悠然地流淌著，兩岸城鎮星羅棋佈，公路橫架穿行其間，一座綠寶石似的島嶼嵌於江中。羊城晚報《大美嶺南》走進肇慶市硯洲島，在傳說中的包公擲硯處，感受風起綠洲、江水滔滔的自然之美。千年古巷，百年老屋，桑基魚塘，大榕樹下，陶醉其中，時光無我，山水無我。



晨光熹微，登高眺望硯洲島，遠峯如黛，還帶著點點夜色。江水深沉而緩慢地流動著，三兩船隻帶著紅色燈火似落葉般隨水而行，硯洲島籠罩在淡淡的江霧中。

浩蕩的西江水 戴梅芬 攝

隨著太陽升起，陽光灑下來了，山清晰了起來，江水蕩漾了起來，捲動著朝暉，拍在綿綿的白色沙灘上，叫醒著沉睡的島嶼。整個硯洲島正逐漸醒來。島上的民居亮起了點點燈光，薄霧從樹梢、巷尾、田頭悄悄溜走。漸漸地，紅霞出現，流動在映紅的魚塘水田中，鋪散在阡陌道路上……整個硯洲島如夢似幻。

太陽撥動著朝霞喚醒著人世間，隨著萬物甦醒，霞光漸斂，硯洲島顯現出本來的顏色。綠樹成蔭的樹林，星羅棋佈的農田、池塘把整個島嶼分割出碧綠、鵝黃、赤金等絢麗顏色，古建民居點綴其中。青色的西江水波潺潺，江面上船隻來往不歇。而整個硯洲島，像一方規整而精巧的巨大古硯，屹立江中。

登上硯洲島來到被綠樹環抱的藍磚黃瓦的包公樓。傳說包公曾在端州（今肇慶）爲官，後坐船途經羚羊峽口，驟被狂風惡浪困阻。包公便把一方端硯拋下江中，隨即風平浪靜。後來那方端硯竟化成沙洲，被稱爲「墨硯洲」。人們為了紀念此事，於清代在島上修建了包公樓。島上還有陳氏宗祠、陳煥章故居、羅氏宗祠等古建築。

沿著斑駁的石板路，穿梭在古巷中，巷子兩邊的許多的灰色磚石搭建的老屋靜靜沉澱著厚重的歷史和文化。來到陳氏宗祠，白牆黃瓦、綠瓦當，起伏的屋脊、精緻的灰塑，足見匠工巧思。宗祠前豎立著代表功名的旗桿，記錄著被稱爲「西江第一留洋博士」陳煥章給島上帶來的榮光。白牆上水墨色的水痕，屋脊上星星點點的苔蘚見證著時光。

桑基魚塘、大榕樹蔭、水鄉蕉林……硯洲島上繪就著嶺南特色的風情畫。陽光沙灘、逐浪划船、飛行跳傘……各式各樣的娛樂項目又給島上帶來新的活力。風起綠洲吹浪去，硯洲島兩側江水不息，新一代人正用這方「古硯」繪就出新的繁榮畫卷。

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