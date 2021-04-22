東江水｜滿足香港淡水需求　東深供水工程建設者獲授「時代楷模」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-22 10:50

據《新華社》報道，上世紀60年代建成的東江—深圳供水工程（簡稱「東深供水工程」），滿足當前香港約80%的淡水需求，保證了香港的繁榮穩定。工程建設者亦感召了廣大香港民眾飲水思源、愛國愛港。 近日，中共中央宣傳部決定授予東深供水工程建設者群體「時代楷模」稱號。

中宣部授予東深供水工程建設者群體「時代楷模」稱號。（網上圖片）

東深供水工程，北起東莞橋頭鎮，南至深圳水庫，是香港供水的跨流域大型調水工程。1964年，來自珠三角地區的上萬名建設者，克服施工裝備落後、5次強颱風襲擊等困難，通過人工開挖、肩挑背扛等方式，開山劈嶺、鑿洞架橋、修堤築壩，僅在一年時間內就建成了規模宏大的東深供水工程。上世紀70年代至2003年，工程進行了四次大的擴建、改造，供水能力提升至建設初期的三十多倍。

報道指，東深供水工程滿足當前香港約80%的淡水需求，成為保障香港供水的生命線，增進了香港的民生福祉，保證了香港的繁榮穩定。而一代代東深供水工程建設者們，心系同胞、勇挑重擔，通過幾代的接力傳承，凝聚了推進粵港澳大灣區建設、推動香港繁榮發展的磅礴精神力量。

為宣傳褒揚一代代東深供水工程的建設者們，中共中央宣傳部決定，授予東深供水工程建設者群體「時代楷模」稱號。

東深供水工程建設畫面。（網上圖片）

（新華社）