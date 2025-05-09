香港開通往桂林航班　必遊3大景點！賞最美天然畫廊　附美食指南

有「山水甲天下」美譽的桂林，向來以秀麗迷人的山水聞名中外，是廣西旅遊必到城市之一。近日，有香港航空公司推出了直飛桂林的定期航班，不用兩小時就能抵達當地，有望成為港人内地快閃遊的新選擇。

本篇為大家盤點桂林必遊3大景點，還有當地特色美食推薦，事不宜遲，馬上起程！



桂林必遊景點｜陽朔灕江 如詩如畫的喀斯特地貌

要數桂林山水的精華，一定非灕江莫屬，這裏除了是國家首批重點風景名勝區，更是世界規模最大、風景最美的岩溶景區，享負盛名。

灕江風景區，以桂林市為中心，北起興安靈渠，南至陽朔，由灕江一水相連，兩岸山色俊秀挺拔，山峰形態萬千，這便是獨特的喀斯特地貌，即可溶性岩石長時間被水溶解侵蝕後所形成的自然風景。

桂林灕江水清澈透明，宛若鏡面，於秀麗的山峰互相輝映，更添詩意。（Shutterstock/當代中國授權）

竹排漁火、蓑衣斗笠、鸕鷀捕魚......在灕江的山水之間，形成一幅美麗的自然畫卷。（視覺中國/當代中國授權）

到灕江觀光一般有3種方式，坐船、竹筏或徒步，官方亦推出了名為「灕江精華遊」的水上遊覽線路，由磨盤山碼頭（竹江碼頭）至陽朔段的灕江，終點在陽朔龍頭山碼頭下船，全長60公里，遊覽時間約4小時。

沿途景點有黃牛峽、望夫仙石、九牛三洲、冠岩、綉山、黃布倒影等，可盡覽灕江奇山秀水的精華，其中的「黃布倒影」，更是人民幣20元鈔票的原型風景。

桂林必遊景點｜龍脊梯田 夢幻變換的四時風景

桂林另一個必遊景點便是龍脊梯田了。龍脊梯田，又叫龍勝梯田，始建於元代，距今已有近700年歷史，分布於海拔300米至1,100米之間，從桂林市中心駕駛前往大約需要一個小時。

龍脊梯田主要分為平安壯族梯田觀景區、金坑梯田（大瑤寨梯田觀景區），以及龍脊古壯寨梯田，其中，古壯寨梯田是壯族梯田的發源地。

每逢秋天，龍脊梯田會布滿金黃色的稻穗，當陽光灑落時顯得閃閃生輝，有「黃金龍脊」之譽。（Getty/當代中國授權）

龍脊梯田，作為南方梯田代表之一，列入世界文化遺產，距今已超過650年歷史。（Getty/當代中國授權）

除了擁有深厚的文化底蘊，龍脊梯田最引人入勝之處是擁有四季分明的絕美風景。

比如每逢7月至9月份，便是欣賞油菜花海的最佳時期，9月下旬至11月份，則能飽覽滿山布滿金黃色稻穗的震撼景觀，到了冬天，就像走進雪之國度一樣，浪漫迷人。

桂林必遊景點｜日月雙塔 世界第一銅塔

位於桂林市中心的日月雙塔，毗鄰著名景區象鼻山，是兩座獨特的仿古銅塔，一東一西，分別象徵着太陽和月亮。

別看日月雙塔只是兩座高塔那般簡單，實際上卻大有來頭，光是世界之最便創下了三項！包括世界上最高的銅質建築物、世界上最高的水中塔、世界上最高的銅塔。

坐落於桂林中軸線的日月雙塔，一東一西，分別象徵着太陽和月亮。（Shutterstock/當代中國授權）

每晚夜幕降臨，日月雙塔都會亮起燈光，日塔呈現金黃色的光芒，而月塔則發出銀白色光芒，倒映在湖中相映成趣。（Shutterstock/當代中國授權）

位處南面的日塔高41米，共9層，塔身鑲嵌着金碧輝煌的銅製壁畫，氣勢磅礴；東面的月塔則高35米，共7層，採用了銅鑄工藝，每一層都搭配了古樸典雅的銅質門窗和飛簷，別具特色，又稱琉璃塔。

每晚夜幕降臨時，日月雙塔都會亮起燈光，日塔呈現金黃色的光芒，而月塔則發出銀白色光芒，倒映在湖中相映成趣。

建議大家可在黃昏至晚上時分遊覽日月雙塔，登上雙塔，俯瞰桂林兩江西湖璀璨的夜景，賞心悅目。

桂林米粉，桂林地道美食之一。（Shutterstock/當代中國授權）

啤酒魚，桂林地道美食之一。（Shutterstock/當代中國授權）

到桂林，不可錯過的當然還有馳名中外的桂林米粉吧！雖然桂林米粉有乾拌、湯麵兩種吃法，不過其實乾拌更為正宗，鹹辣鮮香的米粉，搭配一碗筒骨湯，光聽已經垂延三尺了。

啤酒魚也是到桂林必吃的地道美食之一。啤酒魚，顧名思義，便是用啤酒烹煮的魚，魚肉經過高溫油炸後變得金黃酥脆，伴隨啤酒與各種香料混合而成的香氣，吃一口，就能感受酒香和魚鮮交錯的雙重味覺享受！

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