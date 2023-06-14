大美嶺南｜20公里徒步路線　感受清遠英德「廣東小桂林」

仲夏時節，奇山秀水的水墨捲軸徐徐鋪開。想去一嘆「桂林山水」？不妨去有著「廣東小桂林」美譽之稱的英西峰林走一遭。羊城晚報《大美嶺南》走進清遠英德英西峰林，這裏密集分布著上千座石灰岩山峰，溪澗、岩洞，古建築點綴其間，是廣東省最長、最密集的峰林景區。暮從碧山下，山月隨人歸。在英西峰林，自然的鬼斧神工同千百年人們的田園牧歌相融。



千峰競秀臨碧流，斜陽映水盡煙波。在廣東清遠英德，有一道山峰走廊，這裏千座山峰矗立，其間河流溪澗穿行，農田竹林棋布，交織出奇山秀水、世外桃源的水墨捲軸——這就是英西峰林。

英西峰林位於英德九龍、黃花兩鎮間，上千座雄偉、峻峭的峰叢、峰林構成一道獨特的喀斯特地貌景觀。峰林綿延20多公里，是廣東省最長、最密集的峰林，故有人稱其為「廣東小桂林」。

如果說，桂林山水是巨幅氣勢磅礴、震撼人心的峰林山水畫，那麼，英西峰林或許可算是令人賞心悅目的精緻山水盆景。

航拍英西峰林

在廣東「驢友」間，遊英西峰林流傳有這麼一條徒步路線，從黃花鎮小趙州橋出發，途中經過稻田、茶園返回黃花鎮，再經彭家祠到九龍鎮。走過這一段近20公里的路線，追尋嶺南自然田園生活的韻味。

晚歸 林月森 攝

出發點小趙州橋，原名永豐古橋，據當地人說建於清朝初年。清晨來到橋邊，看到斑駁的石橋上長滿了青苔綠草，和橋下清波漾漾的小河相映。偶有村民牽牛經過，伴隨著噠噠的蹄聲和叮叮的牛鈴，小橋、流水和遠處的青峰融在了一起。站到橋上眺望遠方，看到村落中升騰起裊裊炊煙，同山間的薄霧、河面上煙波交融，千百年時光如煙漫過。

走過橋，沿著鄉道慢慢淹沒在青山碧水和農田屋舍交織的景色裡。阡陌縱橫、雞犬相聞，黃綠色的稻田以奇絕的峰林為背景，一排排的茶樹和竹子一起在演繹綠色的詩。峰林如黛，稻田似金，茶園稻陌，竹塢梅溪。

行至彭家祠，一座面向西南，山傍臨河的古樸建築映入眼簾，這是一座建在山上、崖邊的建築。屋頭瓦片有些零落，見證了歲月的刀削斧鑿。站在祠堂上的平台而望，在藍天白雲之下，峰林銳利，水波清澈，顯得出奇地精美。

傍晚時，水影夕陽微。山前碧波浮金，映照出一叢俊秀山影，峰林鍍上了一道金邊，金燦燦的夕陽閃耀著光芒，而後又徐徐落在峰林之間。水上竹筏漂蕩，漁夫撒網綻放出金色的網花。到九龍鎮，這裏有著幾百畝荷塘，荷葉田田伴著青山綠水。在荷塘邊，清風徐來，在清香浮動中迷醉。

暮從碧山下，山月隨人歸。在英西峰林，自然的鬼斧神工同千百年人們的田園牧歌相融。山憑水勢多生氣，人與自然相應融。一步一景的英西峰林，不正是許多人夢寐以求的「世外桃源」？

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】