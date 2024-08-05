「桂林山水」邂逅中外「攀登者」　成世界攀岩天堂

「我2004年在中國攀岩俱樂部上班，當時身為英國建築工程師的Paul，在陽朔開發攀岩路線，選了我當『助手』。為在當地順利開展工作，他專門學了『攀岩』的中文發音，他一說出這兩個字，我就知道要出去幹活了。」廣西桂林市陽朔攀岩協會副會長劉永邦在接受記者採訪時說。

1990年，美國人陶德在桂林市陽朔縣的月亮山，開闢了第一條攀岩線路。經過多年發展，陽朔如今已擁有1200餘條攀岩線路，成為世界攀岩者的「攀登天堂」。

劉永邦表示，2000年前後，有許多外國面孔，攜帶攀岩裝備來陽朔邂逅桂林山水。這些攀岩者來自美國、英國、意大利、澳洲等國家，有的外國人乾脆在陽朔開起了酒吧、俱樂部或者攀岩民宿。「理查德酒吧」就是在那時開設的。這家酒吧後來誕生了中國第一個戶外俱樂部——中國攀岩俱樂部。

攀登者在陽朔進行攀岩運動。（受訪者供圖 ）

這些攀岩者中，Paul無疑是讓劉永邦印象深刻的一位。「剛做Paul的助手初期，我對攀岩並不熟悉。他在岩壁開線會遇到落石，我第一次見到這種情況下意識想跑開，Paul在岩壁上大喊『不要跑』。多次經歷了有落石的情況後，我才學會判斷面對落石是否需要逃跑。」劉永邦說。

旅居陽朔期間，Paul印製了手繪的純英文《陽朔攀岩嚮導書》，成為在陽朔的國際攀岩者必備的資料。

隨着陽朔攀岩運動的發展，《陽朔攀岩嚮導書》也在迭代更新，最新版《陽朔攀岩嚮導書》有400餘頁，以中英雙語撰寫，囊括陽朔目前的1200餘條攀岩路線。該書由2008年起便旅居陽朔的美國人安祖與陽朔攀岩者共同完成。

「陽朔有許多美麗的山峰和岩石，我每次開闢路線舒展四肢向上攀登時，都像是在岩壁上完成一次『舞蹈』，這種感覺非常棒。」安祖說，「陽朔還有許多未知的岩場和美景，我希望有更多的人了解陽朔的美景和豐富的攀岩資源。」

懷着向世界宣傳陽朔的想法，2014年到2017年，安祖花費4年時間收集資料，完成了最新版的《陽朔攀岩嚮導書》。同時，安祖還將書本所得利潤的10%捐出，用於陽朔攀岩業的維護和發展。

攀登者在進行攀岩運動。（受訪者供圖）

「個人而言，陽朔在我心中佔據了獨特的位置。這不只是一本指南書，更是一份紀念品，它讓我回憶起了人生中最美好的時光。」安祖在序言中寫道。

如今的安祖已成為地地道道的陽朔人，還在這裏收穫了自己「命中的愛情」。2017年，安祖在陽朔邂逅來此工作的湖南姑娘李武，兩人因喜愛攀岩相識相戀，並於2021年結婚。周末在陽朔的山峰間攀登，是夫妻倆特有的約會方式。

在安祖所著《陽朔攀岩嚮導書》的字裏行間，攀岩者們用簡短的語句概括自己的開線趣事。

來自墨西哥的Marcelo在陽朔福利鎮穿岩岩場開闢路線時，在岩壁27米處的岩洞中掏出一個小型馬蜂窩，被馬蜂蟄得鼻青臉腫的他，不得不乘坐摩托車前往陽朔縣城的醫院治療。在《陽朔攀岩嚮導書》中介紹這條攀岩路線時，Marcelo寫下一句忠告——「請不要把你的大腳丫踩到洞裏!」

目前，陽朔擁有攀岩俱樂部30餘家，有國家級攀岩指導員、教練員、定線員等500餘人，每年平均接待攀岩遊客60餘萬人次，其中國際遊客超過30%，這片秀麗的山林，吸引着無數攀岩者前往邂逅，勇攀高峰。