深圳科技館新館五一開門迎客　外形如「宇宙飛船」內設950個展項

深圳「新時代十大文化設施」之一的深圳科技館（新館），將於5月1日開啟試運營，正式對外開門迎客。



據深圳衛視報道，深圳科技館（新館）位於深圳市光明中心區，由中建二局華南公司承建，總建築面積約13萬平方米，總建築高度約57米，地上6層，地下2層。

展館以「數字文明，創新未來」為主題，不僅是深圳最大的科技館，更是全球首座數字文明創新科技館，由科技展示區、科普影院區、創新實踐區、科技交流區、公眾服務區、業務管理區、科普公園區等七大功能區組成。

這座外形如「宇宙飛船」的深圳科技館（新館）由國際著名設計事務所ZHA設計，立面幕墻由9萬余塊不同尺寸的不銹鋼面板拼接而成，在陽光的折射下能夠模擬極光、星雲、耀斑等宇宙奇觀。

深圳科技館（新館）由國際著名設計事務所ZHA設計。（網絡資源圖）

展館內，U型佈局環繞巨型中庭視野開闊，層層「退台」形成天然觀景畫框，為遊客拓展出無垠的想像空間。

中建二局華南分公司深圳科技館（新館）項目總工程師王瑩介紹，「從外太空、極光、星雲汲取設計靈感，整個建築本身就是一個展品。中庭作為重要的人員集散空間，在左右兩邊還有上面，均設置了互動的『盒子』和玻璃窗口，吸引遊客對展廳進行探索。」。

此外，館內設有「你好，世界」「美好生活展廳」「智慧產業展廳」「宇宙探源展廳」及兩個臨時展廳，涵蓋950個展項，涉及天文觀測、宇宙探源、智慧產業等多個主題，通過多元化科學儀器、互動交流和趣味講解，使科學文化走進尋常百姓家

在《你好 世界》序廳，有一個形似「科幻眼睛」的「Hello World」裝置。據王瑩介紹，這個裝置是希望通過AI代碼精靈「小科」，向人們展示數字化浪潮帶來的智慧生活，帶領大家探索數字文明世界。

「宇宙探源展廳」的太空探索展區里，不僅有等比例還原的太空艙設施，還有逼真的星空頂、人造衛星，「一秒穿越到太空」不是夢。不僅如此，遊客可以直接走進太空艙參觀，穿上在太空艙里睡覺的睡袋，沉浸式體驗宇航員的生活。據王瑩介紹，占據一整層樓的宇宙探源展廳主要圍繞著探索外太空，進行展品設計、呈現和佈置，主要目的是加強青少年群體對太空領域的認知。

深圳科技館（新館）還是一個教育基地。「美好生活展廳」內設有通訊科技專館、低碳社區、 科技安全、我AI我家等展區，通過文字演變互動裝置可以了解文字的演化過程；從BP機、傳真到WIFI、藍牙，見證通訊發展的魅力。

遊客可以在這裏「換臉換聲」體驗與明星對戲，這也是提醒遊客，要對網絡上虛擬形象抱有懷疑態度，所見未必為「實」。王瑩還介紹，「這個展廳是國家的安全教育廳，展館將不定期組織青少年群體、學生，進行科技安全體驗和培訓教育，提高他們在網絡安全方面的風險防範意識。」

作為工業大市，深圳把智慧產業搬進展廳。深圳科技館（新館）四層的「智慧產業展廳」圍繞「20+8」產業集群，設有智能製造、智慧物流、生物醫藥等展區，讓深圳的支柱性產業和科技成果得以呈現。不僅如此，展館內還有賽博朋克風的AI藝術展、音效燈光一流的巨幕影院、可以做個「觀星家」的天文觀測區。

交通：深圳地鐵6號線光明站，由C口、D口出站直接從二層連廊通往深圳科學技術館南門、北門。

