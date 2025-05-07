五一25萬客流逼爆深圳K11　無敵海景、新晉藝術聖地引網民兩極評

籌備近10年的深圳K11 ECOAST海濱文化藝術區終於在4月28日正式開業。作為深圳新晉藝術聖地，K11五一期間吸引不少遊客專程前往打卡。然而，有遊客在小紅書等社交平台批評，深圳K11是「草台班子」，入駐商家不足，就連宣傳海報的英文翻譯都是電腦亂碼。「深圳新商場撲了嗎」相關話題亦登上微博熱搜，引起熱議。

不過根據K11官方發佈資訊，4月28日起為試營業階段以玩樂先行，將會分批舉辦海濱音樂現場、電影展、動漫嘉年華等活動，為市民遊客帶來多元體驗場域。



深圳K11位於蛇口太子灣，項目總建築面積接近23萬平方米，涵蓋文化零售地標K11 ECOAST、多功能文化空間K11 Cultural Centre、新世代辦公空間K11 ATELIER以及海濱長廊Promenade。K11 ECOAST的命名靈感，也來源於對綠色發展理念和海濱資源的珍視。

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目前入駐K11的商家有無印良品、全棉時代、六福珠寶、森馬，以及餐飲店Starbucks、瑞幸咖啡、大榕樹下等。雖然不如香港K11品牌齊全，但在五一期間已是人山人海。新世界發展在官方微博上表示，今年「五一」假期首日，深圳文化新地標K11 ECOAST海濱文化藝術區迎來客流高峰，共計30萬人到訪，五一期間日均客流25萬人。

據社交平台圖片可見，人流站滿了每層的扶手電梯，商場內的餐飲店也有大量遊客排隊。除深圳市民及國內遊客外，還有外國KOL專門前往K11實探，稱讚「逛商場就像在參觀藝術館」，270度的餐廳可以欣賞迷人的海港風光。

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日前，《香港01》記者亦直擊深圳K11 ECOAST。從香港搭船前往，在蛇口郵輪中心下船，僅需1小時即可抵達。雖然大部份商舖位置仍在裝修，只有些枱櫈供客人休息，不過都非常大方免費開放給公眾。此外，商場內不同角落也有藝術品的擺設，供大家觀賞打卡。

作為深圳五一開業的新地標之一，K11開業吸引內媒關注。「新浪深圳」在微博帶話題「深圳新商場撲了嗎」發文稱，內地KOL實探後表示，K11商場氣味濃，逛一圈頭暈目眩；品牌招商「翻車」，沒有高奢，全是美容家電；亮黃色的空間設計刺眼，無敵海景只能在玩具店偷窺。該帖文引發網民對深圳K11的兩極評論。

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微博、小紅書等社交平台上，有網民認為，K11「連空氣中都透露這藝術氣息」十分有趣，環境非常Chill輕鬆；但由於剛剛開業，也有網民表示，空氣中都是室內粉塵和裝修味道，需要戴口罩。

亦有網民介紹，雖然入駐率不高，不過「外部設計很好看，適合週末去逛玩，還有免費的展可以拍照出片。」但另一方網民則表示，室外漂亮，但室內裝修還未完工，且招商未完成導致空空蕩蕩，僅潮玩快閃攤位，「與想像中的繁華差了十萬八千里」。此外，還有民眾指出衛生環境問題，直言「還未開荒」、「甲醛超標」。