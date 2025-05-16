青年科學家攻克電池「續航」難題　方酸鋰補鋰劑首闖百億產業關

今年，是王珂博士畢業的第十年，也是他來到廣東的第五年。



作為一名電化學研發工程師，王珂見證了鋰電池行業十年的變化，與廣東科創騰飛的巨大市場形成時代共振，同時，他自己也從研發者轉型創業者，成為科技飛速發展的時代縮影。

值得關注的是，據王珂觀察，目前，他們是國內首家推動方酸鋰補鋰劑從理論到產品落地的企業。也就是說，多年來被許多研究學者關注的方酸鋰補鋰劑技術，終於迎來了「流量變現」，這將為市面上儲能電池的壽命「加碼」至少50%。

面對廣東特別是粵港澳大灣區龐大的新能源產業集群地，為鋰電池提級的技術突破恰逢產業變革關鍵期，這顆成功續航的「電池心臟」有望為新能源市場注入全新動力，撬動儲能領域的百億龐大市場藍海。

今年，是王珂博士畢業的第十年，也是他來到廣東的第五年。（羊城晚報）

開啟科技遠征：國內首家方酸鋰補鋰劑產品落地

2020年，王珂從山東來到廣東汕頭，在這片創新創業氛圍異常濃厚的熱土上，這位青年科學家也展開了一段科技遠征。

多年來，王珂團隊致力於鋰電池補鋰劑及原料的技術開發和成果轉化，並依托化學與精細化工廣東省實驗室和汕頭大學等產學研平台組建研究團隊，開啟技術攻關，成立方鋰科技（汕頭）有限公司，完成了方酸鋰補鋰劑的產品落地。

那麽，鋰電池補鋰劑到底是做什麽的？

據王珂介紹，補鋰劑的作用是提升鋰電池容量和延長鋰電池壽命，通過提供額外活性鋰彌補首次充電SEI損耗可以提升電池容量，也可以提供儲備鋰滿足延長壽命需求。

其中，王珂團隊研究的方酸鋰補鋰劑屬於有機補鋰劑，與目前市場上常用的無機補鋰劑相比，在環境穩定性、工藝兼容性、殘余重量比和綜合成本等方面有著顯著優勢。

據王珂介紹，在電池正極中添加2%-5%的方酸鋰補鋰劑可使摻矽負極鋰電池容量提升5%，儲能電池壽命延長50%。

方酸鋰補鋰劑的理論研究為時已久，一直受到許多學者的關注，但是在推動產品落地時受困諸多。（羊城晚報）

「在實際應用中，用量極少的方酸鋰補鋰劑就能達到大效果，比如做一批紐扣電池僅需添加1至2克的方酸鋰補鋰劑。目前，我們已有超30公斤產品的產出，在一批科研機構、學校、企業中驗證，並得到同行和客戶的肯定。」王珂信心滿滿地說道，「如果方酸鋰補鋰劑能大批量應用到市場上，對消費電池、動力電池、儲能電池的生產和市場都將帶來質的跨越。」

歸功於時代：青年科學家書寫肩負使命書寫時代答卷

事實上，方酸鋰補鋰劑的理論研究為時已久，一直受到許多學者的關注，但是在推動產品落地時受困諸多。

如今王珂團隊能推動產品落地，他卻表現得很謙虛：「這是天時地利人和缺一不可，國家科技的發展、行業市場的擴大、廣東的創新創業熱土疊加推動，缺一不可，要歸功於大時代的浪潮。」

令王珂感到振奮的是，今年廣東省重點研發計劃中，補鋰劑項目赫然在列。這也意味著，補鋰劑研究項目的科創磁場將得到升級，配套到更多政策服務扶持，吸引更多市場及客戶的關注，為研發團隊攻克下一關卡刮起一場關鍵的東風。

「廣東科技新能源企業多，市場大，創新創業土壤好，政策服務配套等支持也很給力，我相信儲能電池未來發展空間很大，這也是我當時選擇來廣東的原因。」回首來時路，王珂在行業內完整見證了從鎳氫電池到鋰電池的技術和市場轉變，也感受到了廣東走在全國科創前沿的熱情和市場活力，在汕頭這座經濟特區的創業熱土上，其自身也完成了從研發者向創業者的蛻變。

王珂。（羊城晚報）

在王珂看來，創新創業正是他們這一代人的使命。

「我的導師和博士階段的好幾位同學如今都在創業，一同為新能源產業出力，為國家科創發展助力，這是大勢所趨，也是人生和時代的挑戰。」王珂感慨道。

接下來，王珂團隊表示還將運用好團隊的補鋰劑產品和關鍵原材料合成核心知識產權，形成對產品保護的雙重技術壁壘，並與原材料供應商合作，打通方酸鋰補鋰劑全鏈路生產，繼續填補國內高端補鋰劑的空白市場。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

