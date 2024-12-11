瓊瑤遺照曝光「紅色洋裝露微笑」　蝴蝶圍繞鮮花象徵「羽化成仙」

知名言情小說作家瓊瑤在12月4日辭世，享壽86歲，消息震驚各界，演藝圈的子弟們紛紛送上哀悼之意。她生前囑託助理在自己離世後，將她的影片與死訊公告於臉書。



11日舉辦告別式，除了藝人林心如、立法院院長韓國瑜到場致意之外，趙薇也送上花籃與她道別。

家屬貼文稱瓊瑤已安息於陽明山臻善園，感謝大家送行。（Facebook@瓊瑤）

家屬貼文稱瓊瑤已安息於陽明山臻善園，感謝大家送行。（Facebook@瓊瑤）

瓊瑤告別式，移靈前往羽化館。（ETtoday授權使用）

瓊瑤遺照曝光，背景是一張水藍色的天空，還有幾隻白色的蝴蝶象徵她已羽化成仙。（ETtoday授權使用）

瓊瑤遺照曝光，背景是一張水藍色的天空，還有幾隻白色的蝴蝶象徵她已羽化成仙。（ETtoday授權使用）

瓊瑤告別式在今（11）日舉行，家祭結束之後她的靈堂佈置、遺照也隨之曝光，家屬選用了一張她穿著紅色洋裝、露出一抹淺淺微笑的照片，周遭擺滿了全白的花朵，背景是一張水藍色的天空，還有幾隻白色的蝴蝶象徵她已羽化成仙。

不僅如此，瓊瑤告別式家祭結束之後，家屬也跟著一起送她到羽化館，白色棺木邊緣也用了鮮花點綴。

此外，《還珠格格》的兩位女主角林心如、趙薇不捨悼念瓊瑤之外，告別式的現場還傳出該劇片頭曲《當》，用動力火車的動人歌聲送故人最後一程，而林心如則在家祭之後低調地從後門離去。

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