方大同去世｜內地媒體曝臨終前狀態：將止痛藥的說明書折成千紙鶴

香港歌手方大同在2月21日離世，不過死訊直到3月1日才公開，且告別式也已完成。



有內地網友曝光在告別式上拿到的卡片，上面寫著方大同生前最後寫給大家的話。更有陸媒報道指出，方大同生病期間將止痛藥的說明書折成千紙鶴。

香港歌手方大同在2月21日離世（賦音樂提供）

內地媒體「錢江晚報」報道，方大同在2024年9月推出最後一張專輯《夢想家》，這是他在治療期間所創作，甚至將止痛藥說明書折成千紙鶴（微博@錢江晚報）

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據內地媒體「錢江晚報」報道，方大同在2024年9月推出最後一張專輯《夢想家》，這是他在治療期間所創作，即使生病了還在畫分鏡圖，甚至將止痛藥說明書折成千紙鶴。

而方大同在2012年《回到未來 Back To Wonderland》專輯中就有〈千紙鶴〉這首歌，是由他作曲，方文山作詞。

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網友則紛紛哀傷留言，

「說明書疊成千紙鶴我真的哭了」



另外也有網友指出，告別式卡片的文字內容，比較像是在介紹專輯《夢想家》，不太像是方大同生前留下的遺言。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】