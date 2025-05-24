廣州是「Canton」還是「Guangzhou」？　一展會名稱由周恩來親定

廣州的外語名稱，到底是「Canton」，還是「Guangzhou」？這兩個譯名一個沿用已久，一個是官方認定，至今誰也取代不了誰.....



西方發明VS中國原創

「廣交會」和「Canton Fair」都是由周恩來總理親定，自1957年代沿用至今。（getty/當代中國授權）

「Canton」一詞出現得很早，可追溯至16世紀一本講述葡萄牙人在澳門情況的書籍，是西方人的「發明」。「Canton」初時指的是「廣東省城」，因為當時「廣東省城」和廣州還不是同一回事，但後來它逐漸成為廣州的通用譯名。

而「Guangzhou」一詞則是中國的「原創」，它源自1958年推出的《漢語拼音方案》。

至20世紀70年代後期，聯合國通過以《漢語拼音方案》拼寫的中國地名，作為羅馬字母拼寫法的國際標準，此後中國官方陸續出台多個文件規範相關問題，自此廣州的正式羅馬字母譯名便定為「Guangzhou」。

西方人更知「Canton」？

不少外國人搞不清「Canton」和「Guangzhou」的分別。圖為廣州北京路步行街。（視覺中國/當代中國授權）

羅馬字母是甚麼？簡單來說，英語、法語、德語、西班牙語等西方語言，使用的就是羅馬字母。

作為廣州舊譯名的「Canton」，雖然在官方層面被「Guangzhou」取代，但它在西方世界卻已「深入民心」，很多外國人和機構因習慣等原因，並沒有跟隨改名，例如某國駐廣州領事館的外文名稱便用「Canton」。

傳媒報道還舉了一個例子：不少和外國人打過交道的朋友都有體驗，就是說「Guangzhou」時聽不懂，直到說出「Canton」，對方才恍然大悟。

周恩來親定「Canton Fair」

「廣交會」和「Canton Fair」都是由周恩來總理親定，自1957年代沿用至今。（getty/當代中國授權）

其實「Canton」在中國國內同樣沒有完全消失，箇中有歷史原因，亦與該詞知名度高、便於對外推廣不無關係，例如自1957年開始舉行的「廣交會」，英文名是「Canton Fair」，數十年不曾改變；又例如廣州的新地標「小蠻腰」，正式英文名是「CantonTower」。

順帶一提，「廣交會」全名是「中國進出口商品交易會」，英文是「China Import and Export Fair」，「廣交會」的簡稱及其英文譯名是時任國務院總理周恩來親定的，原因是全名太長，擔心外國人不容易讀。

說「Canton」還要說到由此衍生的「Cantonese」，它是「廣州話」或「廣東話」的通用英文叫法。當然，有學者認為「Cantonese」對應「廣州話」或「廣東話」並不嚴謹，它應該是「省城白話」才對。

北京大學不是Beijing U？

北京大學英文名是一直沿用「Peking University」，小圖為該校校徽。（getty/當代中國授權）

中國還有一些城市的舊譯名，在類似背景下繼續存在，例如首都北京的官方譯名是「Beijing」，但存在數百年之久的舊譯名「Peking」，仍為部份外國人所使用。

中國人對「Peking」也不會太陌生，著名學府北京大學的英文名稱，一直是「Peking University」；北京烤鴨的英文是「Peking duck」。

最後再說一個舊譯名知名更高的例子——山東省的青島。青島的官方譯名是「Qingdao」，惟很多外國人知道的卻是它的舊稱——「Tsingtao」。為甚麼？如果大家愛喝啤酒，或許馬上知道答案。

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