一條價值高達10萬人仔！東莞中堂鎮龍舟有什麼特別之處？

端午節的龍舟賽，是一年一度的盛事，出場的龍舟原來也不簡單。在東莞中堂鎮，製作龍舟是一項傳承幾百年的非遺技藝，一條中堂龍舟的售價可高達10萬元，這裏的龍舟有甚麼特別之處呢？



中堂龍舟工藝有多複雜？

每年端午節前夕，東莞中堂鎮就迎來了造船旺季，一條中堂龍舟的售價在5萬至10萬元之間，年年訂單爆滿，師傅要加班趕工。

在中堂鎮一間龍舟造船廠，師傅正在為龍舟「起底」，即釘蝴蝶底。蝴蝶底由兩塊長木板拼成，位於龍骨兩旁，因形似蝴蝶翅膀而得名，是龍舟成型的關鍵。（視覺中國／當代中國授權）

中堂鎮有「中國龍舟之鄉」的稱號，龍舟製作技藝在當地已經傳承300多年，是國家級非物質文化遺產。

這裏製作的龍舟有一個特點：龍舟身體細長，如同柳葉；前端要安裝高高翹起的大龍頭，顯得非常有氣勢。

在中堂鎮龍舟非遺傳承基地裏，非遺傳承人霍沃培（左）父子正在討論龍頭的製作。（視覺中國／當代中國授權）

中堂龍舟製作工序複雜，包括選底骨（選龍骨）、起水（將龍骨拗成流線型）、轉水（安裝擋水板）、做坐板（安裝座位）、上桐油灰（防漏水）、製作安裝龍頭、下水點睛等16個重要步驟，通常製作一條龍舟需要20多天。

隨着時代變化，中堂龍舟的選材亦發生變化。近百年前主要使用松木，其保存時間久，但較為沉重。

現在的龍舟大多使用杉木，製作出來的龍舟重量較輕、吃水較淺、速度較快，大多用於龍舟競渡活動。

師傅為龍舟製作橫檔和坐板，這將作為划龍舟運動員的座位。一條中堂龍舟大約28至30米長，可以乘坐50多人。（視覺中國／當代中國授權）

中堂龍舟怎樣開拓新市場？

雖然有了電動化工具，但中堂龍舟的製作者們，並未拋棄傳統的手工技藝。龍舟的規格、尺寸、製作秘訣，都有賴於師傅的個人經驗，這是機械所無法取代的部分，亦是傳承技藝的意義所在。

師傅為中堂龍舟進行「刨光」，即將舟身打磨光滑，之後還要塗上清漆，令表面光滑。（視覺中國／當代中國授權）

除了傳統的端午龍舟，中堂龍舟的傳人們亦致力於為龍舟開拓更大的市場。中堂龍舟省級傳承人馮沛朝，出身龍舟世家，自2010年起研究製作「小龍舟」工藝品：在保留傳統工藝、材料的基礎上，將大龍舟等比例縮小。

馮沛朝指，龍舟雖小，但難度更高，每一個部分都要非常精緻，製作一條小龍舟模型也需要十多天時間。

中堂龍舟省級傳承人馮沛朝，製作的「小龍舟」模型受到歡迎。（網上圖片）

中堂龍舟市級傳承人霍沃培，在「抖音」平台宣傳龍舟，吸引到外國客戶的注意，有人特地來到中堂鎮了解龍舟文化。

為了傳承龍舟文化，中堂鎮近年積極培養龍舟製作師傅，目前已有國家級傳承人馮懷女、省級傳承人馮沛朝、市級傳承人霍沃培等20多人。

東莞當地並建立龍舟師傅名錄，制定鎮級傳承人保護機制和授徒獎勵機制，希望鼓勵更多年輕人加入這個隊伍。

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