佛山疊滘龍舟文化嘉年華爆紅　香港青年用藝術改造助力疊滘圩出圈

今年端午節，佛山龍舟是無可爭議的「頂流」，而其中「疊滘龍舟」以「銀河唯一的漂移龍舟」爆紅全網。明星組團感受、比賽現場求婚、帥氣房東扒仔等話題長時間佔據各大社交平台的榜單，相關話題在全網超5億閱讀量，疊滘無疑是端午期間的互聯網熱門話題。

在這些熱鬧背後的「主人翁」，有不少在香港工作、學習的青年。每年端午前後，不少在香港工作、讀書的鄉親都會趕回佛山，參與到龍舟活動中。還有一些香港青年選擇留在佛山、留在疊滘，參與到疊滘圩的改造中，本次龍舟文化嘉年華正有他們身影。



疊滘圩入口擺放著着一句當地口口相傳的俗語。（羊城晚報）

與疊滘結緣於兒時

「疊滘」即兩條溪流相疊。據《南海疊滘孔氏家譜》載：「本村水脈（汾江水）分兩溪而入，至祠（疊南孔氏祠）前，兩溪匯聚，故名疊溪，又稱『雙溪』疊水」。”也有人說，疊滘舊時汾江水從九處流入，因而也稱九龍入洞。蜿蜒流淌的流水像腰帶穿過這片土地上，古人出行靠坐船，因而船文化在這裏十分盛行。

「疊滘今年真的太火太火了！」眼前這名正在感嘆的是壹喜趁墟品牌負責人、香港青年冼卓衡，他與他的團隊一起策劃今年桂城疊滘龍舟文化嘉年華，見證着大量的遊人來到村裏。

冼卓衡在香港待了十幾年，在那裏學習生活，等到了高考選擇大學的時刻，冼卓衡選擇到內地上學。 「我選擇回來這邊讀書，畢業後也堅持待在這裏發展。」在他看來香港很好，但佛山的生活氣息令人眷戀。「香港生活節奏快，沒有這種鄉村氛圍、鄉土文化。」冼卓衡認為整個佛山的文化氛圍濃厚，還有十足的歷史內涵等待發掘。

時間回撥到二十多年前，當時5歲的冼卓衡曾跟着爸爸媽媽來到疊滘看龍船。在他的記憶裏，當時的龍船沒有漂移而是在巡遊，一群大人在色彩繽紛、裝扮一新的龍船上興高采烈地歡呼，時不時跟隨節奏一上一下地、不脫離船面地躍動着，用粵語來說就是「摁船」。幾條三十多米的龍舟在河面上蕩起來，一圈一圈的浪花向外蕩漾。

儘管場面看似沒有「漂移」激烈，但卻是人山人海。他坐在爸爸的肩膀上，越過一眾頭頂，看到河面歡騰的場景。水面之上，不少船上的人興盡處甚至還一躍縱身河流裏，引起周圍觀眾的歡呼雀躍。小小的他神情凝重地問父親：「爸爸，他們跳進這水裏不會有事吧！」

「當時的河湧真的十分髒亂差，那黑漆漆的水質給年幼的我留下了巨大的衝擊。」冼卓衡一邊笑着一邊敘述童年回憶。「好在這幾年疊滘河湧變好了，水質愈來愈清澈。這對於開發文旅項目來說是一個利好。」

據了解，他的團隊中還有來自北京、新加坡、毛里求斯的年輕人。儘管各自的相識歸於「緣分使然」，但願意留在佛山並加入這個項目的重要原因就是，被佛山的魅力所吸引。

不過，即便從小與疊滘結緣，這個地方也不是「非它不可」。他細數最初為文旅項目落地時跑過的地方，比如禪城張槎、西樵山。 「如果說文化底蘊，西樵其實是最好的，那裏不僅有一座澳門第一代賭王傅老榕的故居，還有一座百年書院。」

然而，當他走進疊滘圩時，鮮活熱烈的氣息撲面而來，存放着本地人情感寄託的舊建築一幢幢地立在眼前。而逛到河道旁，他彷彿看到那個坐在父親肩膀的自己。思量之下，他最終選擇了這裏。

香港青年冼卓衡。（羊城晚報）

「想做好疊滘圩，紀念我的父親」

疊滘圩，從盧氏宗祠起一直向前，翻過澳邊橋頭，沿途經過順泰大押、雙溪茶樓、立善堂、圖甲會館，最後到達寶鴨池塘邊。短短500多米，積攢了百年商業興盛，最鼎盛的時候這裏接近200家商舖，醫館、布行、客棧等應有盡有。當時文昌沙是佛山鎮往廣州的必經之路，因此鄉民們逐漸聚集先後開設布市和菜市街，每日經過的船隻、來趕集的人更是數不勝數。

在經歷漫長的城市變遷後，這裏逐漸破舊、髒亂，許多歷史建築更是變成危樓。

冼卓衡和他的團隊負責疊滘圩改造項目的運營，從2019年接手後，期間經歷波折，最終在2022年9月改造完成。

「改造的過程不僅僅停留在把舊的拆掉，還需要我們融入當地的生活，從村民口中了解這個地方最接地氣的一面。」他幾乎每日都會到疊滘圩，和村民聊天。久而久之，村民也把他們當自己人，每天問「食咗飯未」，隨後便邀請他們到家裏吃飯。

據了解，改造規劃區內保留有大量的當地居民及其民居建築，同時讓當地居民參與設計改造決策，在實現村落更新的過程中也要滿足居民的生活及經營需求，經過溝通協商，群策群力，逐漸完成改造。

在靠近澳邊橋頭的地方，有一幢三層高的民居樓，經過翻新後加裝了燈飾，一到夜晚更是令人眼前一亮。這裏被改造成檸檬茶店，節假日遊玩的年輕人人手一杯，平日則是村民「吹水」休閒好去處。

「最近眼睛痛得不行」「阿權那邊的店改造得怎麼樣」「他們家小孩今年高考」……飽飯過後，村民走到檸檬茶店和老闆娘、冼卓衡聊起了家長里短。

聊着聊着，天色漸漸沉寂，整條大街忽地亮了起來。白天隨處可見的國風燈籠，到了晚上變身街燈，澄黃的燈光透着點點暖意。牆壁上「疊滘圩」三個字被互動投影照亮，飛揚着的氣球從一旁掠過，而大街上一朵朵鮮花隨着行人的腳步盛開。

「這是燈光亮化項目，不僅用上大量燈飾，還在幾個地方加入了互動投影，人走過就會有變化。」在進駐初期，大街上幾乎沒有路燈，冼卓衡還開玩笑地和同事說晚上8點別找他過來。現在燈光亮起，不僅本地居民願意多走出家門，工作日的晚上住在周邊的居民也樂於帶着孩子來逛逛。

「做這個文旅開發、文化運營的工作，我的家裏人都很支持我。小時候調皮不讀書，長大了願意沉下心做發掘傳統文化的東西，他們都覺得我『生性』了。」冼卓衡咧開嘴微微一笑，他說，「這裏也是凝結了我和我父親的美好回憶，我希望真的能做出成績，紀念我的父親。」

圖甲會館。（羊城晚報）

優秀傳統文化聯結青年

在這條500多米的街巷，有着眾多舊建築，其中就包括一幢「疊滘僑聯」。疊滘僑鄉眾多，因而每逢端午，港澳乃至海外的鄉親都奔赴家鄉。可以說是，在那幾十條龍船上，隨手一抓也能抓到灣區青年。當前，粵港澳大灣區的年輕人們通過節慶、傳統文化，以打卡、旅遊、「種草」等新形式，相互往來、緊密聯繫。

在冼卓衡看來，無論是非遺文化還是其他歷史文化一定要讓它活起來，吸引年輕人前來了解。 「我們這次龍船文化嘉年華設置了三場展覽，分別在圖甲會館舉行眼看手可動書法展——船承，在雙溪茶樓舊址舉行小滿——氣球展，以及魚躍龍門——出頭日彩燈展。」據了解，展覽加入了剪紙、魚燈、龍船等非遺元素，將這些傳統文化設置成適合打卡拍照的展覽。

他介紹，此次三大展覽價格門檻低，二十多塊的門票約等於一杯奶茶，同時通過小紅書等社交媒體的發散，開展十天已有超過1萬多人次走進展覽。

「我覺得，現在內地和香港青年交往更方便了，佛山這邊的傳統文化也在香港向國外傳播。」冼卓衡介紹，他曾經嘗試過將非遺傳承人饒寶蓮的佛山剪紙融入到T恤裏，在衣服中間的位置掏空後放進剪紙作品再通過現代工藝封存。

他把衣服送到香港門店售賣，結果廣受外國人的好評，定價三千多元的衣服被一掃而空，並且一口氣賣出兩千多件。 「很多外國人很喜歡中國傳統元素，那麼如何將這些內涵發掘出來並以商品向外推出，這就是我們要不斷思考的功課了。」

未來，他希望將疊滘圩打造成「文化樂園」，利用好龍舟名片，策劃灣區龍舟邀請賽，邀請廣州、東莞、香港等地方的龍舟隊親身體驗「彎道漂移」，將展覽、體驗、美食串聯起來，豐富遊客遊玩層次，讓年輕人願意反覆打卡。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

