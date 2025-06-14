潮汕不是城市？1950短暫存在的「潮汕專區」在哪？｜神州冷知識

近年傳媒常會提到廣東的潮汕是美食天堂，但有「吃貨」準備慕名往「朝聖」時，卻赫然發現沒有一個叫潮汕的城市......潮汕只在傳說中嗎？



潮汕站在潮州 潮汕機場卻在揭陽

潮汕站是廈深鐵路主要中途站，曾是潮州、汕頭和揭陽三市民眾出行的主要高鐵站。

潮汕站是廈深鐵路主要中途站，曾是潮州、汕頭和揭陽三市民眾出行的主要高鐵站。（網上圖片）

在網上搜尋，不難找到「潮汕是一個市嗎」，或者「潮汕屬哪個市」之類的問題，可見確實不少人對「潮汕」的概念感到疑惑。

先要明確指出，以現狀來說，潮汕既不是一座城市，也不是正式行政區劃，它是廣東東部潮州、汕頭和揭陽三個地級市的區域合稱。

潮汕人出名愛飲茶，工夫茶是生活一部份。

潮汕人出名愛飲茶，工夫茶是生活一部份。（視覺中國/當代中國授權）

若要說以「潮汕」為名的地點，或要提到高鐵的潮汕站、潮汕國際機場和潮汕體育館，唯它們不在同一城市，潮山站在潮州市境內，潮汕國際機場在揭陽市，潮汕體育館則在汕頭市。這情況，正好說明「潮汕」不止是一座城市的概念。

當然，潮州、汕頭和揭陽三市歷史上曾為一家，現今三市的1,300多萬人口大都是同根同源，文化、方言、風俗很接近的「家己人」（潮汕方言，「自己人」的意思），這也是一些外地人誤為「潮汕」是一個城市的原因。

《舌尖》總導演：沒去過汕頭不叫美食家

汕頭是潮汕地區中心城市，經濟相對發達。圖為汕頭的內海灣，小圖為汕頭聞名的美食牛肉火鍋。

汕頭是潮汕地區中心城市，經濟相對發達。圖為汕頭的內海灣，小圖為汕頭聞名的美食牛肉火鍋。（視覺中國/當代中國授權）

潮汕三市中的汕頭市，是改革開放後成立4個經濟特區之一，現在是粵東地區的中心城市。該市有玩具、內衣、文具等產業，其中該市澄海區的玩具產業，據報佔了全球產能33%，十分驚人。

汕頭近年還以美食聞名全國，美食家蔡瀾對汕頭情有獨鍾。《舌尖上的中國》總導演陳曉卿說中國人沒去過汕頭，就不叫美食家。大家看過該片，或許會記得介紹過的汕頭糖蔥薄餅、蠔烙（煎蠔餅）、手打魚丸；「吃貨」可能還會想起滷鵝、「打冷」和牛肉火鍋。

潮州老城東門外的廣濟橋又稱湘子橋，是當地最著名景點。（視覺中國/當代中國授權）

潮州市則有旅遊、陶瓷等行業，而當地年產的婚紗禮服有2,000多萬件，90%以上出口。另外，潮州2023年被聯合國教科文組織選為「世界美食之都」，美食自然不會缺。

潮州和汕頭的美食其實頗為類似，例如滷鵝，該市饒平縣的滷鵝亦曾上過《舌尖上的中國》。順便一提，近來爆紅的「鴨屎香」，就是產自潮州的茶葉。

1950年代短暫存在「潮汕專區」

揭陽有「玉都」之名，圖為當地的玉器市場。（網上圖片） 英歌舞是潮汕地區的傳統藝術。

陽有「玉都」之名，圖為當地的玉器市場。（網上圖片）

而揭陽市除了石化、製造業有實力外，還有「玉都」之名，內地90%中高檔翡翠玉器，都是在當地加工製造。沒錯，高檔翡翠玉器加工，不是在很多人想像中毗鄰緬甸的雲南，而是在廣東揭陽。

揭陽也有美食嗎？別的不說，廣東乃至全國很多城市常會看到「隆江豬腳飯」，該「名物」的發源地隆江鎮，就在揭陽市轄下的惠來縣。

英歌舞是潮汕地區的傳統藝術。

英歌舞是潮汕地區的傳統藝術。（網上圖片）

最後補充兩點，首先是目前雖然沒有一個城市或行政區劃叫「潮汕」，不過新中國成立之初，當局曾設立一個「潮汕專區」，其管轄範圍大約是現在潮汕三市，只是該專區大約3年後便被撤銷。

其次，現在說潮汕地區，有時候還會包括汕尾市。為何是「有時候」？因為汕尾市是否潮汕的一部份，各方至今未有完全共識，民間更多有爭論。

小公園在汕頭老城區市中心，被稱為海內外潮人的精神家園。（視覺中國/當代中國授權）

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