日本住持家傳千年前古書竟是韓愈宋朝版文集　值這天價嚇親自己

日本節目《稀世珍寶開運鑑定團》（開運!なんでも鑑定団）再度出現高價寶物！一名民眾將自己祖父的遺物送去節目鑑定，誰也沒想到，專家認證這些遺物是中國宋朝版本的《韓昌黎集》，價值3億日圓（折合約1600萬港幣）。



日本民眾家中的古書價值連城。（開運鑑定團官網）

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《稀世珍寶開運鑑定團》近期播出最新一集，住在千葉縣銚子市的圓福寺住持平幡照正，帶著祖父的遺物上節目鑑定，這次他帶來的古書引起日本研究中國唐代歷史文學的人士的高度關注，是中唐時期的代表文人、韓愈（韓昌黎）的《韓昌黎集》全卷，至少有超過千年的歷史。

根據專業鑑定團的說法，這組藏書不僅歷史悠久，且保存狀態相當良好，印刷的紙張品質優良且充分展現出當時的印刷技術，堪稱是可以放在博物館展示的珍貴等級，最後，這組古書的鑑定價達到三億日圓，這個價格帶古書來的住持本人都相當驚訝。

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事實上，這也不是住持第一次帶著古書上節目，先前，他也曾帶著爺爺的古書「嵯峨本 徒然草」到節目進行鑑定，當時鑑定的金額也高達1500萬日圓（折合約港幣80萬元），兩次鑑定金額都相當高，也讓網友們直言，可見住持祖父的藏書都相當珍貴。

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