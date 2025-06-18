中國網絡文學年新增200萬部 讀者規模達5.75億人
撰文：盛昀
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據新華社消息，中國作家協會6月17日發佈的《2024中國網絡文學藍皮書》顯示，中國網絡文學用戶規模達5.75億人。核心閱讀群體為26至45歲讀者，約佔全部讀者的50%；「00後」讀者佔比近25%。
截至2024年底，中國網絡文學作品總量超過3300萬部，年新增200萬部，同比增長7%。現實、科幻、歷史等多類型出現精品，中短篇創作強勢崛起，網絡文學逐步形成獨特的審美特徵，豐富並拓展了當代文學形態。
據全國50家重點網絡文學平台數據統計，2024年網絡文學營收規模約440億元人民幣。網絡文學海外傳播數量、質量、效能進一步提高，約4萬部作品被翻譯傳播。
《藍皮書》顯示，2024年中國網絡文學海外活躍用戶約2億，新增註冊用戶3000萬人，新增海外本土作者12萬人，新增海外本土創作作品50萬部。本年度《詭秘之主》《我們生活在南京》等10部作品再度入藏大英圖書館。
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