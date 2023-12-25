民間《中國歷代文豪圖鑒》出爐：諸葛亮四個99分　孔子影響力拉滿

今年7月，民間版《中國歷代文豪圖鑒》第一季出爐，40位文豪中，李白奪得唯一100分，而白居易堪稱「6邊型戰士」。如今《圖鑑》第二季出爐，其中諸葛亮在政治、仕途、口碑、影響四個方面均獲得99分超高分，文筆也高達90分。新一屆「6邊型戰士」則由賀知章奪下。



內媒《快科技》23日消息，該民間版《中國歷代文豪圖鑒》由UP主「有山先生」出品，他與「東興苟十三」、四川大學中文系博士鄭重、揚州大學古代文學教授曾建華共同打分。

在該《圖鑒》中，中國歷代文豪從文筆、政治、壽命、仕途、口碑、影響六大維度進行打分評判。

在他們的評判標準中，96分-100分的堪稱「傳說中的文豪」，91分-95分則是「頂級文豪」，作為對比30分已經是普通人的極限，比如孫權的文筆只有25分。

在今年7月公布的第一季評選中，於文筆方面，李白是唯一一個100分的文豪，曹操、韓愈、杜甫、李賀、白居易、曹雪芹等20位古人皆獲得90分以上高分。其中，白居易堪稱「6邊型戰士」，是影響力唯一100分的文豪，其他五大維度也絲毫不差：文筆94分、口碑90分、政治80分，壽命75分、仕途70分。

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如今，第二季也來了，其中諸葛亮在政治、仕途、口碑、影響四個方面均獲得99分超高分，文筆也高達90分，不過壽命偏短，只有54分，也就是54歲去世。

原以為第一季的白居易100分的影響力已經滿級了，但第二季「出場」的孔子影響力直接「正無窮」，另外其口碑和政治打了個問號，無法簡單評判。而賀知章成為新一代「6邊型戰士」，六大維度評分均為86分。

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UP主「有山先生」稱，為了出品《中國歷代文豪圖鑒》，他成立了工作室，目前已經投入了人民幣20萬。「從未想過盈利，我覺得製作《中國歷代文豪圖鑒》是一件極有意義的事情，況且對社會或許也存在一些裨益。」

據悉，該計劃至少將繪製120張歷代文豪的畫像，且全部免費供網民觀覽。「有山先生」自言，《中國歷代文豪圖鑒》雖不能稱之為「權威」，「但也絕對是客觀的，是實事求是的」。