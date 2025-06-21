深圳三大免費賞荷勝地　洪湖公園有罕見並蒂蓮？｜附交通周邊景點

踏入6月，又到賞荷的季節，深圳有哪些賞荷勝地？周邊又有甚麼好玩景點呢？一起來看看~

羅湖：洪湖公園 深圳賞荷天花板

若問深圳人賞荷應該去哪裡？必定回答：洪湖公園。洪湖公園位於深圳羅湖區，是深圳首個以荷花為主題，以及水上活動為特色的湖泊公園。公園在湖面廣植荷花，睡蓮等水生花卉，面積有100多畝，品種也有100多種，是華南最重要的荷花景觀種植基地之一。

自1988年開始，每年夏天，洪湖公園都會舉行大型荷花展，至今有30多年歷史，被視為深圳賞荷「天花板」，也是荷花迷必看的展覽。2025年的荷花展於6月12日至7月6日舉行。

（當代中國製圖）

必看的有「並蒂蓮」，是荷花中的極品：一枝莖桿上開出兩朵花，只能天然生成，不受人工控制，也不具有遺傳特性，可遇不可求，顯得尤其珍貴。2025年，洪湖公園就發現至少6朵並蒂蓮。

品荷園是另一個必到景點，其面積達12,000平方米，是荷花的小世界，能看到各種珍稀品種，重瓣的、單瓣的豐富多樣。此外，晨曦亭、「羅犇犇」等打卡點也都值得一去。

賞完荷花後，有時間的話可以一併遊覽附近景點有深圳四大批發市場之一的筍崗文具玩具批發市場、KK Time購物中心、益田假日廣場，以及喜薈城購物中心等，讓行程更豐富。

龍華：觀瀾版畫村 古村木橋打卡百畝荷花

位於龍華區觀瀾街道牛湖社區的深圳觀瀾版畫村，6月迎來粉色荷花的盛景，是夏日熱門的打卡點。

（當代中國授權）

深圳觀瀾版畫村是深圳十大客家古村落之一，擁有近300年歷史的客家建築群落，傳統排屋、水塘、古井、宗祠、碉樓盡顯獨特的客家風情。

版畫村內有兩大荷塘，一個是碉樓邊的荷花池，荷花與古建築相映成輝，是絕美的打卡位。木棧道穿梭其中，遊客可以近距離欣賞荷花。

另一處荷花田，面積比荷花池大，上萬朵荷花裊娜盛放，能夠看到「映日荷花別樣紅」的壯觀場景。賞荷之外，還可以付費採摘荷花與蓮蓬，價錢大約為10元3枝。因為是荷花田，這裏沒有木棧觀賞步道，但是有田間小路，可以進入荷塘深處，感受詩畫中的意境。

來到觀瀾版畫村，建議一併遊覽附近的鰲湖藝術村，感受特別的藝術氣息。此外，附近還有觀瀾河濕地公園、觀瀾古墟等等，都能令你旅程更多樣。

寶安：萬景樓 闖明代城牆賞古城荷花

若想站在城牆上打卡古色古香的荷花美景，萬景樓絕對值得一去。

萬景樓位於寶安沙井，是一座集明代城牆與蘇州園林風格於一體的仿古建築群，有深圳「小蘇杭」之譽。

（當代中國授權）

荷花池就在城樓之下，旁邊還有一尊觀音像。站在城樓上，典雅的園林景緻，盛放的荷花，都盡收眼底。

藍天白雲，園林山水，水上荷花，水中錦鯉，相映成輝，構成一幅絕美的古典水墨畫，可以說是現代都市難得的賞荷勝地。

在萬景樓附近，還有清平古墟、沙井市民廣場等，賞花逛街購物，享受慢活一天。

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