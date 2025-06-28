周星馳《美人魚》飛行背包成真? 廣東低空經濟又有新突破

「噴農藥？土鼈，這是我自製的飛行器」，還記得周星馳的電影《美人魚》裡，房地產商鄭總參加劉星（鄧超飾）宴會時背著紅色的噴氣飛行器從空中降落入場，吸引了所有人的目光。電影尾聲，由於堵車難以前進的鄧超也是戴著飛行器從天而降英雄救美。



電影裡的場景或許是當時的想像，但在廣東空天科技研究院，這已經成為了現實。6月25日，2025活力中國調研行採訪團走進位於廣州南沙的廣東空天科技研究院（以下簡稱「廣空院」），飛行背包、智慧風洞等硬核裝備接連展現在記者眼前，讓人實地感受一把電影場景正在加速推向現實。



飛行背包、智慧風洞等硬核裝備接連展現在記者眼前，讓人實地感受一把電影場景正在加速推向現實。(羊城晚報)

還記得周星馳的電影《美人魚》裡，房地產商鄭總參加劉星（鄧超飾）宴會時背著紅色的噴氣飛行器從空中降落入場，吸引了所有人的目光。(網絡圖片)

「飛行體感類似開敞篷車」

廣空院飛行器總體設計師、飛行背包團隊技術負責人陳旭智向記者展示了飛演大廳內陳列的單人噴氣飛行背包，據稱，只要穿戴這款飛行背包，就可以安全「上天」。

陳旭智介紹，單人噴氣飛行背包是以向量渦輪噴發動機陣列為動力，通過顯控介面實現手柄操控功能，再配備平臺管理和飛控模組，就能進行「傻瓜式」操作了。「風速體感就類似於開敞篷車。使用中不需要飛行員自身做太多的控制設置，只需要輸入相應的速度要求和指令。」

「就和玩大疆無人機一樣。」陳旭智表示，針對傳統飛行器穩定性欠缺、操作複雜的難點，廣空院突破了全自動發動機伺服與飛行控制技術，讓飛行背包的穩定性和安全性大大增加。更神奇的是，這個飛行背包還能實現有人駕駛和無人貨運雙模式切換。

不只是技術酷炫，在應用場景方面，飛行背包能夠實現山地救援、高空救援、海上緝私等場景下的到達時間縮短與作業地點精準，為生命救援贏得黃金時間。陳旭智也提到，他們的終極目標，是構建「陽臺到陽臺」的立體通勤網路。在他的構想裡，城市短途出行場景將被重新定義。

單人噴氣飛行背包。(羊城晚報)

當然不止於此。除了單人噴氣飛行背包外，廣空院還自主研製包括飛行救護車、翼身融合無人機、「低慢小」無人機防禦系統、自轉旋翼無人機等多款空天科技智慧無人裝備。

風洞試驗推動無人機商業化

在風洞試驗區，記者看到一台無人機正在不間斷地接受「狂風洗禮」。廣空院氣動設計師、低空飛行器風洞試驗平臺負責人尚祖銘表示，平臺正在模擬最大7級風環境（風速13.9-17.1m/s），開展持續風、陣風及切向風場景下的抗風性能驗證。

在風洞試驗區，記者看到一台無人機正在不間斷地接受「狂風洗禮」。(金羊網)

在風洞試驗區，記者看到一台無人機正在不間斷地接受「狂風洗禮」。(金羊網)

2025年5月7日，廣天院低空飛行器風洞試驗平臺順利完成動力段建設及首輪抗風性測試服務試運營。作為大灣區首個4.5米量級風洞，這一實驗平臺也是華南地區最大的生產型風洞，填補了區域低空飛行器氣動性能驗證能力空白。

記者瞭解到，風洞通過人工控制空氣流動，可以模擬飛行器在高中空的飛行狀態。利用風洞試驗，研發員能夠瞭解飛行器的空氣動力學特性，並定向優化控制噪音、起降安全等性能。

廣空院首席科學家黎作武表示，通過不斷試驗，既能夠提高飛行器安全性，也能夠提高飛行器研發和運營的經濟性。

「目前，以民營為主的低空飛行器設計製造商很難獲得生產型風洞資源，我們平臺主要面向低空飛行器產品設計開發需求，提供試驗測試服務。」尚祖銘告訴記者，考慮低空飛行器的實驗需求，設計了「橫8縱6」共48颱風機作為動力系統，可模擬珠江新城等超高層建築群引發的暫態風速突變、風向旋轉等極端工況，為無人機、飛行汽車提供接近真實的測試環境。

據黎作武介紹，未來低空飛行器風洞試驗平臺將重點服務大灣區無人機物流、飛行汽車等戰略性產業，推動技術快速商業化。

輕鬆「拿捏」無人機「黑飛」

自2021年「低空經濟」概念首次被寫入國家規劃以來，全國各地大力發展低空經濟，搶抓低空經濟產業密集創新和高速增長的戰略風口，低空經濟被視為新質生產力的代表之一。

2025年「活力中國調研行」廣東主題採訪情況介紹會上，廣東省發展改革委二級巡視員白玉介紹，作為製造業大省，廣東集聚了全國30%的產業鏈企業，消費級無人機市場份額占全國95%，工業級無人機市場份額占全國54%，均居全國第一。億航智慧的EH216-S已獲得全球首張標準適航證和企業運營合格證，小鵬匯天的飛行汽車即將量產。

在廣東，低空經濟相關企業有超萬家，廣州、深圳、珠海三強鼎立，均位列全國低空經濟發展十強城市。

打造「天空之城」，除了技術突破難點外，如何實現空域安全也是一大重點。儘管已經上了多重「保險」，但「黑飛」無人機一旦闖入航路，仍有可能對低空載人飛行器的飛行安全造成風險。

針對安全痛點，廣空院研發出了「低慢小」無人機防禦系統。廣空院飛行器分系統總體設計師、「低慢小」無人機防禦系統專案負責人沙建科告訴記者，該系統是專門針對「低慢小」無人機進行物理殺傷的智慧化防禦系統，可通過選配不同的功能模組，滿足各類場景需求。

據悉，該防禦系統由四旋翼與折疊翼兩型攔截彈組成。其中，四旋翼攔截彈主要用於攔截目前比較常見的多旋翼無人機，折疊翼攔截彈主要用於攔截高速無人機目標。

今年5月，廣空院 「YK-A2」型無人機反制系統試驗成功，系統集智慧識別、追蹤和動能打擊能力於一體，可以實現通過網捕攔截機輕鬆「拿捏」各類常見低速貨架機型。

黎作武向記者表示，在促進大灣區全空間無人體系發展方面，廣空院正在搭建全空間無人體系管理服務系統。「這套系統不僅融合了我們的無人設備，還融合了合作夥伴的無人設備。搭建這套系統時，廣空院可以提供智慧無人系統、各類飛行器等方面的服務，合作夥伴則可以提供水面無人艇、路面無人駕駛車輛等方面的服務，形成一個聯盟性質的服務平臺，從而適用全空間無人體系中各類複雜的應用場景。」

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

