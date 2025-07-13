一層樹皮托起百斤果！　福州西禪寺千年宋荔佛門庇佑還是暗藏科學

盛夏時節，吹着空調品嚐着鮮甜可口的荔枝可謂一大樂事。隨着電視劇《長安的荔枝》在内地熱播，加上今年荔枝大豐收，這一顆顆晶瑩剔透的白玉果子再次成為熱話。

在福州西禪寺，坐落着一株千年「宋荔」，奇特的是，樹幹中空、僅靠一層樹皮存活的它，卻能持續開花結果，年產百斤不止，堪稱奇觀！究竟是佛門庇佑？還是暗藏科學奧秘？



福州奇觀 西禪寺千年「空心」宋荔

西禪寺，原名為長慶寺，始建於唐代，為福州五大禪寺之一，在東南亞地區影響深遠。（視覺中國/當代中國授權）

自古以來，福州是盛產荔枝的地方，尤其在宋代最為鼎盛，名氣遠遠超過嶺南、巴蜀等地，而西禪寺的荔枝在福州更久負盛名，有「閩中荔枝甲天下，西禪荔枝甲閩中」的美譽。

西禪寺栽種荔枝的歷史十分悠久，如今還現存着一棵種植於北宋天聖年間（1023年）的荔枝古樹，樹高7米，樹幹直徑達2.5米，是中國目前現存最粗壯的荔枝樹，人們把它稱為「宋荔」。

然而，若是走近細看，你會發現震撼一幕——宋荔的樹幹内部早已朽空，只剩一層10厘米厚的樹皮支撑整棵樹的生命。

西禪寺報恩塔下，樹幹中空、僅存皮層的「宋荔」。（視覺中國/當代中國授權）

原來曾經有一段時間，由於樹幹嚴重受損，宋荔一度瀕臨枯死。為挽救古樹，幾十年前，寺内一位名叫「品性」的法師帶領僧眾鋪設了一條專用水管，從樹根直通樹梢，繼而確保水分能直達每根樹枝。

在持續多年的精心養護之下，宋荔奇跡般復蘇，並在1997年香港回歸之年，枯木逢春，再次開花結果。如今，這棵宋荔仍年年結果，讓人不為這生命奇迹驚歎。

當荔枝遇上墨香 西禪寺啖荔詩會續百年風雅

如今西禪寺內半數以上的荔枝樹，都是以這株千年宋荔為母樹嫁接培育。這些「荔枝子孫」完美繼承了母樹的優良基因，果肉飽滿、果核細小、酸甜比例恰到好處，每年採摘季都會吸引大批市民前來品嚐。

若有機會在七月到訪西禪寺，不僅能品嚐宋荔後代的清甜，更可邂逅一場穿越古今的啖荔詩會——怡山啖荔詩會。

通過現代技術驗證，西禪寺宋荔的糖度維持在18-20%，與宋代文獻記載差異微小，具重要生態遺傳價值。（尖叫的黄油台芒@小紅書/當代中國授權）

「怡山啖荔詩會」的傳統始於明代，當時詩人徐火勃常在西禪寺舉辦荔枝雅集，文人墨客邊啖鮮果邊即興賦詩，盛極一時。詩會後來雖一度中斷，但自1988年起，西禪寺聯合福建省詩詞學會重啟傳統，至今已持續舉辦三十餘屆。

西禪寺啖荔詩會一般在小暑前後舉行，活動前十天至一個月，福建省詩詞學會便會向全市詩詞愛好者廣發邀請，收集匿名詩稿，並邀請專家評審，最終於西禪寺頒獎。

從最初的三五桌小眾聚會，到近年鼎盛時近百人共襄盛舉，當新摘的荔枝紅果遇上即興揮毫的墨香，「怡山啖荔」成為了福州人盛夏的文化雅宴。

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