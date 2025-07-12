靠高科技「休眠艙」跨越千里　廣東荔枝如何飛達全球？

近期熱播的內地古裝劇集《長安的荔枝》，主要劇情是如何將荔枝從嶺南運送到長安。在古代，這幾乎是「不可能的任務」，皆因又名「離枝」的荔枝極易變壞，「一日而色變質，二日香變，三日而味變」。

但到了現代，即使在新疆烏魯木齊，一樣可以品嚐到新鮮摘下來的廣東茂名荔枝，到底荔枝是如何完好無損地跨越數千公里呢？



冷鏈助荔枝保鮮 進軍中東歐美海外市場

廣東茂名荔枝今年迎來大豐收，果農將新鮮採摘的荔枝迅速裝車外運。（視覺中國/當代中國授權）

中國是全球最大荔枝生產國，僅廣東的產量就佔全世界三成以上。像荔枝一樣的容易腐壞水果，冷鏈就是一大關鍵環節。

冷鏈技術的提升，不僅令保鮮效果更佳，亦擴大荔枝的銷售範圍。

在廣東高州市，有企業採用冷鏈新技術，物理降溫與氧氣、二氧化碳和氮氣三種氣體調節雙重機制，為荔枝打造一個能夠延緩代謝的「休眠艙」，在運輸途中能夠長期保鮮。荔枝在一般冷鏈的保鮮期約7天左右，新技術延長至最少15天內，從外觀到口感都不會發生明顯變化。

冷鏈技術的提升，令到極易腐壞的荔枝能夠長時間保鮮。（視覺中國/當代中國授權）

除此之外，還有一款「凍眠荔枝」。新鮮摘下來的荔枝在預冷後，會被送入長十多米的隧道式速凍機，並噴淋攝氏零下196度的液態氮霧，使荔枝的溫度急降至攝氏零下50度。經過約30分鐘的超低溫速凍處理後，「凍眠荔枝」才會轉運至包裝區，最終存放至攝氏零下18度的倉庫。「凍眠荔枝」的保質期長達一年，進吃前放在水中浸泡15分鐘或者常溫放置半小時即可。

冷鏈技術令作為夏季時令水果的荔枝，甚至在冬季也能品嚐得到。

容易腐壞的荔枝，借助冷鏈更成功擴大市場，「出省」之餘更「出海」。

2025年，茂名荔枝首次出口到白俄羅斯等中東歐國家。從化凍眠鮮荔枝及廉江荔枝，亦分別首次出口阿聯酋及匈牙利，就連海南海口的火山荔枝，也首次進入美洲、非洲和歐洲市場。

荔枝短時間從果園送到家門 中國現代化物流縮影

現代化物流令荔枝可以完好無損地跨越數千公里，送到每一位消費者手上。（視覺中國/當代中國授權）

但如果我們想要吃到新鮮荔枝，冷鏈結合物流就發揮關鍵作用。

針對荔枝運輸「高時效、高保鮮」的特點，深圳機場在今年6月初起，聯合順豐航空、京東航空等，開通多條荔枝航空運輸專線，通過設置優先收運窗口、專屬安檢口和快速辦理櫃台，確保荔枝貨物「隨到隨檢」。各地海關也不斷優化查驗流程、縮短通關時間。在佛山，當地海關開設「綠色通道」，讓企業在節假日也可以通過國際貿易的單一窗口，向海關申請預約通關。

其中順豐航空就依托完善的航線布局，基本構建起覆蓋全國的荔枝速運網絡。自5月下旬起，深圳機場每天運輸超過300噸荔枝。

如今，新鮮採摘的荔枝從嶺南的荔枝果園出發，通過高速公路、高鐵快運、航空冷鏈等多種運輸方式，能在短時間內運往全國各地，讓曾經需要耗費大量人力、歷經多日才能完成的運輸變得高效、便捷。

從田頭降溫、預冷鎖鮮、全程冷鏈、航空飛遞，送到消費者家中的荔枝，可能實際只是「離枝」短短一兩天。

消費者不論身處何方，基本上都能品嚐到美味可口的荔枝。（視覺中國/當代中國授權）

一顆荔枝的「旅程」，其實就是快遞企業整合陸運、航空冷鏈、倉儲等全鏈條資源進行高效運輸的縮影，也是中國現代化物流體系建設的反映。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：低空經濟知多點｜人才缺口超過百萬 有甚麼新職業新工種？