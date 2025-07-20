暑假好去處！四川三星堆列車遊：探秘古蜀文化和瑤池仙境｜附交通

想在一趟旅程中，同時叩響沉睡千年的古蜀之門和踏入遺落人間的瑤池仙境？在全新推出的三星堆主題文化列車就能體驗得到！



三星堆主題列車每日從四川成都出發，車程約兩小時，串聯起三星堆和九寨溝這兩大享譽中外的地標，跨越歷史與自然，一站式體驗四川的山水與人文風情。



備註：文末有附上交通資訊

三星堆博物館新館展出共1,500多件（套）各類文物，包括陶器、青銅器、玉石器、金器等。（Shutterstock）

三星堆博物館 探索古蜀文明奧秘

作為四川地區最具代表性的古文明遺存之一，三星堆是古蜀文明的核心，而三星堆博物館便是一條能讓大家跨越千年感受古蜀文明的時光隧道。

三星堆博物館坐落於成都廣漢市城西鴨子河畔，於1997年建成開放，而於2022年建成的新館，則坐落於舊館北側中門區域，面積擴張了5倍，是中國西南地區最大的遺址類博物館。

三星堆博物館新館，採用了極簡主義風格，仿土壤肌理的牆壁、古銅色的金屬板等，可充分感受三星堆的獨特色彩。（視覺中國/當代中國授權）

三星堆博物館新館除了外形宛如一雙巨大的「古蜀之眼」引人入勝外，展出的文物同樣精彩絕倫。

在3大常設展區中，無論是精妙的黃金面具製作、青銅鑄造、還是神秘的祭祀過程到複雜的社會結構等，通過1,500多件（套）文物和各種多媒體裝置，可將古蜀國的生活足迹串聯起來，逐步揭開古蜀文化的神秘面紗。

青銅大立人像，是三星堆最具標誌性的文物之一，全球現存最高、最完整的青銅人像。（Shutterstock）

金沙遺址博物館 領略太陽神鳥的不朽傳奇

如果説，三星堆博物館展示的是古蜀國於鼎盛時期的輝煌，金沙遺址博物館則是展示了繼三星堆後，古蜀文明的延續，因此也非常值得遊覽。

金沙遺址博物館位於成都金沙遺址之上，總面積約30萬平方米，博物館主體採用獨特的斜坡式覆土造型，就像大地被掀起了一角，仿佛代表了沉睡文明的蘇醒。

金沙遺址博物館中的遺跡館，是原址保護的大型祭祀坑，可親身感受宗教儀式的震撼。（Shutterstock）

金沙遺址博物館樓頂的太陽神鳥圖騰。（視覺中國/當代中國授權）

金沙遺址出土的商周黃金面具，金沙遺址博物館必看文物之一。（Shutterstock）

金沙遺址博物館館藏文物璀璨奪目，以「太陽神鳥金飾」為鎮館之寶——這件僅0.2毫米厚的金箔圓環，以巧奪天工的鏤空工藝，生動刻畫了4隻神鳥環繞太陽飛翔的圖案，詮釋了古蜀人對太陽的崇拜。如今，「四鳥環日」更是「中國文化遺產標誌」。

博物館重點文物還包括神秘的「黃金面具」和「十節玉琮」，另外大家亦可到遺蹟館，感受真實的祭祀坑發掘現場，同樣令人歎為觀止。

九寨溝 人間瑤池的視覺盛宴

探索完古蜀文明的神秘，我們繼續乘搭三星堆主題列車向北穿越，去領略九寨溝鬼斧神工的大自然傑作。

九寨溝，顧名思義，就是因溝内9個藏族村寨而得名，這裏以翠海、叠瀑、彩林、雪山和藏族風情「五絕」著稱。無論春夏秋冬，九寨溝都以不同的姿態展現極致之美。

無論春夏秋冬，九寨溝都以不同的姿態展現極致之美。（Getty/當代中國授權）

九寨溝風景名勝區位於四川省阿壩藏族羌族自治州，因9個藏族村寨坐落在這片高山湖泊中而命名。（Getty/當代中國授權）

冬日的九寨溝，樹林和山巒都換上銀裝，瀑布結冰、湖泊靜止，仿佛進入一個寧靜的冰封國度。（Getty/當代中國授權）

色彩斑斕的高山湖泊（藏民有時稱為海子）和靈動多姿的瀑布群是九寨溝的2大核心魅力，像是深邃遼闊的長海、在陽光下變色的五花海、中國最寬的高山鈣華瀑布諾日朗瀑布等，每一站奇景，都能帶來獨一無二的視覺震撼。

黃龍五彩池 大自然的礦世奇觀

與九寨溝分散的海子不同，位於更高海拔的黃龍風景區，以其宏偉壯觀的鈣華梯田景觀為人熟悉。

黃龍溝上的五彩池，由岷山主峰雪寶頂流下的雪水而形成，在陽光下顯得光彩奪目。（Getty/當代中國授權）

位於四川岷山的黃龍景區是全國保存最完好的高原濕地，由黃龍溝、丹雲霞、牟尼溝、雪山梁、西溝等景區組成。（Getty/當代中國授權）

成千上百個彩池就像仙人散落的琉璃，順着黃龍風景區的山勢錯落鋪展，宛如「人間瑤池」。（視覺中國/當代中國授權）

五彩池是黃龍規模最大、色彩最絢爛的彩池群，富含礦物質的池水，在陽光照射、池底藻類和鈣華沉澱的作用下，能夠呈現出鵝黃、寶藍、碧綠等多種變化的色調。成千上百個彩池就像仙人散落的琉璃，順着山勢錯落鋪展，「人間瑤池」莫過於此。

除了五彩池，位處海拔3,000米以上的黃龍，亦是目前中國唯一一個保存最完整的高原濕地，既有壯闊秀麗的崇山峻嶺，又有不同珍稀動物棲息於此，共同構成一幅令人屏息的壯麗畫卷，為這趟三星堆主題列車之旅畫上完美句號！

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：「人間瑤池」黃龍五彩池 池水為何會變色？