麥美娟明起訪問北京及四川　將拜訪港澳辦　冀深化與內地合作

民政及青年事務局局長麥美娟明日（13日）啓程前往北京和四川訪問，將於18日下午返港。此行旨在深化與內地在青年發展、地區治理、婦女發展和宗教事務方面的交流和合作。訪問期間，麥美娟將拜訪國務院港澳事務辦公室、四川省人民政府港澳事務辦公室及相關部委和機構。



麥美娟（民青局影片截圖）

麥美娟將出席民青局內地專題實習的開學禮及結業禮

麥美娟將會出席「港澳青年故宮實習計劃」開學禮、「中國科學院青年實習計劃」開學禮和「大熊貓國家公園臥龍片區青年實習計劃」結業禮。上述計劃是民青局內地專題實習計劃的項目，旨在透過多元化的專題實習機會，加深香港青年對國家發展和相關專業領域的認識。麥美娟會與實習生會面，了解他們在內地的生活和體驗。

麥美娟訪問北京期間，民青局常任秘書長林雪麗、民政事務總署署長杜潔麗及民青局副秘書長（民政事務）黃昕然亦會隨行。在她離港期間，民青局副局長梁宏正署任民青局局長。