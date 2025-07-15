四川升降機27樓突降至-2樓　事主憶驚險一刻：回家半小時才緩過來

7月13日，四川南充市有屋苑的升降機發生故障，從27樓降至負2樓。事發時，電梯內4人中有孕婦和兒童。有當事住戶稱，升降機下降過程中，她們曾按緊急按鈕，但未獲回應；至於網傳的「電梯失控從32樓速降至負2樓，包括孕婦在內4人被困負2樓長達40分鐘」均為不實信息。



《紅星新聞》報道，事發於7月13日晚上8時許，四川南充市高坪區信智城小區，當時升降機內有4名住戶，包括住在32樓、懷孕5個月的茍女士；住在28樓的黃女士和其2歲的女兒；另有住在29樓的一名年輕女士。

事發時升降機的閉路電視畫面。（紅星新聞）

茍女士憶述，升降機運行到27樓後自動停下並打開門，當時黃女士以為到家，便帶女兒走出電梯，後來發現樓層不對又隨即返回。𨋢門再次關上後，升降機便開始下降，「從27樓到23樓之間，電梯有些搖晃，隨後比較平穩地一直降至負2樓」。

閉路電視畫面顯示，升降機在80秒內從27樓降至負2樓，在負2樓自動開門後，很快又自動關門，在1樓停頓後恢復正常。隨後4人繼續乘升降機回到各自樓層。

茍女士稱，當時她們在升降機內嘗試按緊急按鈕，但沒有回應，過程中幾人都非常緊張，回到家中後，她才發現自己滿頭是汗，「心臟撲通撲通地跳」，在家中休息了半個小時才緩過來。

事發時茍女士拍攝的影片顯示，被困者嘗試按緊急按鈕求助。（紅星新聞）

黃女士表示，事後她去了物業監控中心，值班人員稱未聽到任何報警，其2歲的女兒明顯受嚇；7月14日早上，女兒更稱不敢坐升降機。

小區物業工作人員介紹，該小區共有27棟，5800餘戶，目前入住率只有20%。此次發生升降機故障的樓棟共32層，每層6戶，有兩部電梯。

茍女士提供的業主群顯示，曾有業主反映過類似問題，升降機突然降至負2樓，然後自行開門。此次升降機故障發生後，有多名業主表達了對物業公司的不滿。負責該小區升降機維修保養的工作人員解釋，涉事小區很多業主正在裝修，經常運送河沙等建材，這些建渣漏在升降機內容易導致故障。

對於升降機為何會突然降至負2樓，前述工作人員稱，升降機出現門鎖回路斷開，系統當機後，宕機自動返回位於負2樓的基站，連接上基站後就恢復正常運行。

此次發生升降機事故的樓棟。（紅星新聞）

小區物業公司客服負責人舒女士表示，已對升降機展開全面檢查，並作出相應整改。對於被困業主提到的按緊急按鈕報警無人接聽的問題，物業公司解釋，長按電梯緊急按鈕會導致電梯對講處於占線中，故監控室未接到報警電話。

茍女士稱，小區升降機故障多次發生，她和其他業主的訴求一致，希望物業能夠解決升降機扶手安裝、通風等問題，同時落實升降機維保和救援機制。