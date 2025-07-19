儲量、產量世一！　中國到底有多少稀土？唯一有完整產業鏈國家

近年大家常會聽到與稀土、貿易戰相關的新聞，也會知道中國是稀土第一大國，但到底中國有多少稀土？佔有全球市場多大份額呢？



稀土不是土 也不稀缺？

稀土共有17種金屬元素，經提煉加工後的氧化物呈不同顏色。（當代中國）

先要說明，從礦石提煉加工出來的稀土氧化物，雖然呈土狀，卻不是土。它是鑭(La)、鈰(Ce)、鐠(Pr)、釹(Nd)等17種金屬元素（詳見圖）的合稱。

這17種金屬元素在18世紀末至20世紀中陸續被發現，以往分析技術低，人們以為都很稀有，故有「稀」之名。後來雖然證實它們蘊藏量不算少，起碼比黃金、白銀等貴金屬要多，惟要把稀土從礦物中分離、提煉出來仍不容易，又涉及環保問題，所它仍然是「稀」。

稀土原子結構特殊，容易與其他元素結合，在光、電、磁、催化等方面有獨特物理和化學作用，使得它們成為工業和科技發展中極為重要的原料，電子產品、國防軍工、航天航空、新能源等領域，都必須使用稀土。

從手機到戰機都離不開稀土

從人們日常必須的手機，到國防必須的武器，都離不開稀土材料。圖為杭州一家手機體驗店展示的摺疊屏手機。（視覺中國/當代中國授權）

據報道，智能手機的屏幕、儲存體等部件都要用到稀土，每部大約需要10至12克；電動汽車的電機、電池、傳感器均要稀土，平均每輛要用10公斤；一座1兆瓦風力發電機要170多公斤。

美國F-35隱形戰機每架用400多公斤稀土；弗吉尼亞級核潛艇更要4噸......這些數據，正反映稀土的重要性和戰略性。

一些報道稀土是「工業味精」，但有專家並不認可，因味精是可以沒有的，可以被替代，而稀土不可或缺，亦無可替代。專家認為，稀土是「工業維生素」的說法更為恰當。

中國生產全球三分二稀土

中國稀土第一大國地位不會動搖。圖為山東日照港的稀土航運堆場。（視覺中國/當代中國授權）

話說回來，稀土近期被傳媒指為中國在貿易戰中的最大籌碼，原因既是稀土的關鍵性，更因為自1980年代中以來，中國在稀土供應上有絕對主導地位。

中國有多少稀土，各方的統計略有不同。傳媒較多引用的美國地質調查局數據顯示，2022年全球稀土儲量約1.3億噸，其中4,400萬噸在中國，佔33.8%，緊隨其後的「稀土大國」越南、巴西和俄羅斯，都只有中國的一半左右。也有傳媒將儲量分為工業儲者和探明儲量，前者可理解為可以經濟開採的資源。按相關報道計算，中國工業儲者有超過5,000萬噸。

除了儲量大，中國還有壓倒性的產能和產量。在2024年，中國生產了27萬噸稀土，佔全球產量三分之二以上。可以說，沒有了中國稀土，世界很多生產都會大受影響。2025年5月，因為稀土材料供應大幅放緩，美國芝加哥福特車廠就一度暫時停產。

唯一有完整稀土產業鏈國家

中國是全球唯一有完整稀土產業鏈國家。（網上圖片）

更重要的是，中國經過多年發展，已掌握從勘探、開採，到提煉、加工稀土核心技術，並是全國唯一有完整產業鏈的國家。其他國家即便找到資源，要發展技術和構建產業鏈，總要數年或更長時間。所以可以預期未來相當一段時間，中國稀土供應的主導地位不會動搖。

1992年，88歲高齡的鄧小平南巡，途中有多次談話，留下有很多名句。其中的一句在當時或許沒引起太多關注，就是「中東有石油，中國有稀土」。說話反映了稀土的戰略價值，也可見鄧小平的高瞻遠矚。

最後要一提的是，中國在開採稀土的同時，亦繼續借助科技尋找礦源，且不斷有新收穫。至於中國稀土資源分佈在哪些省區、被稱為「世界稀土之都」的白雲鄂博儲量有多驚人，將另文再述。

中國稀土資源豐富，鄧小平曾說：「中東有石油，中國有稀土。」圖為中國的稀土礦。（網上圖片）

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