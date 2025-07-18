國安機關：境外間諜利用寄遞手段　竊取中國稀土

近日，國家安全部披露，稀土作為軍民兩用國家戰略資源，近年來屢遭境外間諜情報機關及其代理人覬覦。這些不法分子通過偽報品名、夾帶私貨等手段，試圖將中國稀土相關物項非法運往境外，嚴重威脅國家安全。國家安全機關已聯合有關部門採取行動，成功截斷非法出境渠道，堅決捍衛中國資源與國家安全。



據國家安全部介紹，某國因無法自主提純稀有金屬，長期通過非法渠道囤積中國稀土資源。國家安全機關發現，該國某重點領域承包商採用多種方式偷運稀土，包括偽造「非中國原產」標籤轉口運輸、虛報含量成分、偽報品名，以及通過快遞小包多次少量運輸等手段，試圖規避中國出口管制政策。

具體手法包括偽報品名，將高純度稀土（如鏑、鋱）偽裝成低價值產品（如鐵合金、鎳粉）或普通商品（如焊錫膏、耐火材料），以逃避監管；夾帶私貨，將稀土粉末混入瓷磚原料，或藏於塑料模特、礦泉水瓶等載體中，冒用合金配件、機械零件等模糊標籤偷運出境。

掌握確鑿證據後，國家安全機關聯合有關部門迅速行動，依法打擊非法出口行為，成功切斷稀土相關物項的非法出境渠道，有效維護了中國資源安全和國家利益。

圖為內蒙古白雲鄂博稀土礦場。（Reuters）

稀土被譽為「工業黃金」和「新材料之母」，中國在稀土儲量、生產、消費及出口方面均位居世界前列，形成了顯著的資源和產業鏈優勢。部分國家因此對中國稀土供應高度關注，通過間諜活動千方百計竊取相關物項。

國家安全部表示，維護關鍵礦產資源安全是踐行總體國家安全觀的重要任務。國家安全機關將繼續與有關部門協作，嚴密防範和打擊境外間諜情報機關及其代理人的滲透破壞和竊密活動，堅決守護中國關鍵礦產資源安全。

國家安全部呼籲廣大公民提高警惕，若發現危害關鍵礦產資源安全的可疑線索，請及時通過12339舉報電話、網絡舉報平台（www.12339.gov.cn）、國家安全部微信公眾號或直接向當地國家安全機關舉報，共同構築維護國家安全的堅固防線。