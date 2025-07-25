建世界最大水電工程　雅魯藏布江水力資源有多豐富？

中國在西藏雅魯藏布江建造全球最大超級水電工程，消息令這條很人都陌生的「天河」驟成焦點。雅魯藏布江發源自哪裏、流向甚麼地方？它的水力資源到底有多豐富？



源自喜馬拉雅山冰川 「從天上來」

杰馬央宗冰川是雅魯藏布江正源，圖為杰馬央宗冰川下的牧民。（視覺中國/當代中國授權）

雅魯藏布江的名字來自藏語，「雅魯」其中一個說法是「從天上來」，「藏布」則是江河的意思。

它的正源在西藏日喀則市西部靠近尼泊爾的仲巴縣境內，具體是仲巴縣喜馬拉雅山脈北麓，海拔5,590米杰馬央宗冰川；該河上游段也被稱為馬泉河。

雅魯藏布江發源後從西往東，流經西藏核心地區的日喀則、拉薩、山南和林芝四市，是當地最重要水源，為藏族同胞的母親河。

它流至山南市墨脫縣後，在南迦巴瓦峰對開「大拐彎」轉向西南，再經藏南地區出境，進入印度。

中國第五長河 流量僅遜長江珠江

雅魯藏布江大峽谷的「大拐彎」堪稱自然奇觀。（視覺中國/當代中國授權）

順帶一提，中國有一千多個縣，墨脫是最後通公路的一個。當局自上世紀60年代開始嘗試修築通往墨脫的公路，但因為地質結構復雜、自然災害頻發，致屢建屢毀，直至2013年墨脫公路通車，當地才不再是孤島。

言歸正傳，雅魯藏布江在中國境內長2,057公里，大約是香港到北京直線距離，以長度計算，它是中國第五大河，排在長江、黃河、黑龍江和珠江之後；以流量計算，它更躋身全國前三，僅次於長江和珠江。

雅魯藏布江還保持着多個「世界之最」，例如它地處青藏高原，河床高度大都在海拔3,000米以上，是世界最高大河。

它又擁有世界最深峽谷——雅魯藏布大峽谷。大峽谷在該河下游河段，亦即「大拐彎」一帶，起於山南市米林縣派鎮，止於墨脫縣巴昔卡，全長逾504公里，平均深度2,268米，最深處6,009米。

2000公里河段 水位落差5435米

（當代中國製圖)

6,009米有多高？世界最高建築物是阿聯酋哈利法塔，有828米；香港最高建築物是環球貿易廣場（ICC），高度為484米，雅魯藏布大峽谷最深處足以容下12幢ICC。

雅魯藏布江在高原上流淌千百萬年，惟大峽谷深度的「世界之最」卻在上世紀90年代中才被發現和確認。此後峽谷周邊已開發了不少旅遊點，大家在網上能找到很多資料。

另外，雅魯藏布江中國境內共2,057公里，之間水位落差5,435米，亦是世界大河之最。其中下游段496公里，落差竟有2,725米。

流量大、水位落差大是水力資源的必要條件，雅魯藏布江兩者兼備，潛力驚人。據傳媒報道，它的水力蘊藏量高達1.1億千瓦。

5座梯級電站 發電量等於3個三峽

三峽工程現在是世界最大水電工程，但第一的位置未來將被雅魯藏布江下游水電工程發電所取代。（視覺中國/當代中國授權）

事實上，當局上世紀70年代初便開始勘察雅魯藏布江水力資源，至今已在中游建有藏木水電站等設施。而剛才提到全球最大水電站，會建在該河水力資源最豐富的下游段，其目前的官方說法是「雅魯藏布江下游水電工程」。

據報道，該世紀工程2025年7月19日正式開工，主要以「截彎取直、隧洞引水」方式，建設5座梯級電站，水電裝機容量6,000萬至8,100萬千瓦，年發電量3,000億千瓦時，相當於3個三峽電站，總投資額1.2萬億元人民幣。

最後補充一些雅魯藏布江出境後的資料。它進入印度改稱布拉馬普特拉河，再前行600多公里進入孟加拉，與恒河匯合後注入孟加拉灣。

是的，與雅魯藏布江匯合的恒河，正是來自印度的「聖河」恒河。

海拔7,700多米的南迦巴瓦峰是雅魯藏布大峽谷的「地標」。（視覺中國/當代中國授權）

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：「世界稀土之都」 白雲鄂博在哪裏？儲量有多驚人？｜中國稀土之二