已滅絕逾百年！內地重新發現單花美冠蘭　屬雲南特有物種

近日，內地科研人員在雲南省新平縣元江河谷，發現此前被評估為滅絕的珍稀瀕危植物——單花美冠蘭的野外居群。



雲南省林業和草原科學院副研究員蔣宏介紹，單花美冠蘭為蘭科美冠蘭屬多年生草本植物，是雲南特有物種。該物種的模式標本由喬治·福雷斯特於1913年采自雲南大理，由英國植物學家威廉·賴特·史密斯於1921年發表於《愛丁堡皇家植物園紀事》。

此後100多年間，該物種再無採集記錄，2013年被《中國生物多樣性紅色名錄—高等植物卷》評估為絕滅等級。

野生單花美冠蘭。（雲南省林業和草原科學院副研究員蔣宏攝）

今次在元江河谷發現的單花美冠蘭居群，其種群數量約50株，生長於海拔1120米的雲南松林下貧瘠黃紅壤或石礫縫隙中，長勢較為良好，但開花植株較少。

通過對比模式標本和原始文獻，科研人員發現，單花美冠蘭雖名為「單花」，但健壯個體可開2至3朵花，葉片長度與寬度也有一定變異幅度。

蔣宏說，「目前，新平縣林業和草原局已安排護林員加強巡護和監測，科研團隊也同步開展該物種的相關研究和人工保育工作。」

據了解，單花美冠蘭的重新發現，對中國蘭科植物多樣性研究和保護具有重要意義，為進一步加強物種保護、指導生物資源合理開發利用奠定了基礎。