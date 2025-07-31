取材自南京大屠殺日軍罪證影像　《南京照相館》上映6日票房破7億

內地暑期檔電影《南京照相館》上映6天票房已超7億（人民幣，下同），躍居單日票房榜首，許多中國民眾稱是流著淚看完，豆瓣8.6分高分，預計8月會在香港上映。不過，該片創作團隊也遭到網暴甚至被P上遺照。



中國官媒《環球時報》稱，南京大屠殺題材電影《南京照相館》遭到網絡暴力，並批評此類網暴歪曲歷史，將銘記歷史污名化為仇恨教育，是歷史虛無主義的最新變種，懷疑「是否有境外對華認知戰因素」。



《南京照相館》於內地上映便成為開畫票房冠軍，並連奪四日單日票房冠軍，上映四日便勁收五億元人民幣。（《南京照相館》電影劇照）

據了解，《南京照相館》改編自愛國青年羅瑾、吳旋拚死守護一本染浸同胞鮮血的歷史相冊的真人真事，最後相冊成為南京審判戰犯的軍事法庭上，成為裁決戰犯谷壽夫的重要證據。

片中，以1937年南京戰亂為背景，聚焦吉祥照相館內七位平民百姓避難的故事，講述被困照相館的阿昌（劉昊然飾）等人為換取兩張保命通行證，被逼為日軍沖灑照片，卻發現菲林拍攝下日軍屠殺南京百姓的罪證，眾人因此覺醒、由單純求存轉變為將罪證流傳開去而活。

南京照相館︱兩愛國青年真人真事 冒死接力保存日軍屠殺暴行證據

《南京照相館》劇情改編自真人真事，以1937年南京戰亂為背景，聚焦吉祥照相館內七位平民百姓避難的故事。（《南京照相館》電影劇照）

《南京照相館》改編自抗戰期間的真人真事。（《南京照相館》電影劇照）

匿藏在照相館內的眾人，發現菲林拍攝下日軍屠殺南京百姓的罪證，便因此覺醒、由單純求存轉變為將罪證流傳開去而活。（《南京照相館》電影劇照）

羅瑾拚死保存相冊兩年，有一日卻突然發現土牆磚石被人移開、相冊不翼而飛！（《南京照相館》電影劇照）

羅瑾拚死保存相冊兩年，有一日卻突然發現土牆磚石被人移開、相冊不翼而飛！（《南京照相館》電影劇照）

相冊內的證據成為審判南京大屠殺主犯谷壽夫的重要證物。（《南京照相館》電影劇照）

《環球時報》發表題為「堅決反對一些人網暴《南京照相館》」的社評文章，文章稱，電影《南京照相館》在中國暑期檔中脫穎而出，上映僅六天票房就突破7億元，預測總票房更是超過30億元，是繼春節檔《哪吒2》之後的又一部現象級影片。但在個別平台上，包括電影導演在內的主創團隊遭遇具有明顯指向性的惡意攻擊，甚至形成針對個人的網絡暴力。

文章認為，此類網暴是以藝術討論為名歪曲歷史、製造歷史虛無主義，但因為這部電影的核心題材是日軍侵華期間製造的南京大屠殺，網暴「表現更激進、性質更惡劣」。

文章稱讚《南京照相館》是反法西斯文藝的重要作品，並以《辛德勒的名單》《第五交響曲》《安妮日記》等經典作品為例，指反法西斯文藝並不是中國獨有的文藝和文化現象。

文章最後提醒，近幾年來對於主旋律、反法西斯題材的影片，中國不時出現網暴亂象。特定類型的行為體通過網絡水軍及黑灰產渠道，借助電影、遊戲這些看似主流政治、經濟議題之外的文化娛樂議題人為製造輿情，「其中是否有境外對華認知戰的因素令人懷疑」。