南京紅姐翻版？台灣偽娘薇薇免費約炮拍性愛片 對象全是鮮肉猛男
撰文：聯合新聞網
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日前大陸被爆出一名偽娘網紅「南京紅姐」，不僅千人斬鮮肉男，還因涉嫌偷拍與販售私密影片的行為觸法，如今再爆出台灣也有一位化名為「薇薇」的偽娘，其約炮的行徑及上網販售私密影片，就像是「台版紅姐」。
據「鏡週刊」報導，薇薇常出沒在雙北地區，看起來年約30歲，比「南京紅姐」年紀輕，自稱是中日混血也直接公開是第三性，上網免費約炮的對象都是肌肉型鮮肉，且外型帥氣的直男，而這些男性有學生、髮型師、髮型師等，甚至還有職籃球員，而且薇薇的有一套自己的SOP，讓每位鮮肉男都很滿意。
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不過薇薇沒有使用偷拍的方式，每位上門的鮮肉都知道有在拍攝，但是偷偷將這些私密影片上網販售，則是讓每位入鏡的鮮肉都氣炸，不過大都礙於面子只能默默吞下去，目前販售的私密片高達40部。
雖然薇薇販賣這些私密影片，是在另一方知情同意下拍攝的，但這仍觸犯了台灣散布、播送或販賣猥褻物品罪，最高可以判二年有期徒刑，另外如有在網上大量傳播，刑期更會加重。
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