B站上市︱「Z世代第一股」從未盈利　騰訊阿里為何仍樂於投資？

撰文： 秦珀 最後更新日期： 2021-03-17 21:05

3月16日下午，嗶哩嗶哩股份有限公司（以下簡稱「B站」）的招股書終於出現在港交所官網上，當年這家身背「Z世代第一股」光環登上納斯達克的中國視頻網站，在港股二次上市變成了中國「Z+世代」的生活方式平台。

以「二次元」和「彈幕」等年輕人流行文化起家的這家上海公司，其主要用戶長期是Z世代（指在1995-2009年間出生的人）的中國年輕網民，而「Z+世代」，按照B站在招股書中的定義，是指出生於1985年至2009年間的中國人。

從人群數量上而言，Z世代在中國的人數大致在2.6億人左右，而擴大到「Z+世代」之後，這個人數迅速擴大到4.9億人，也就是目前中國最主流的「年輕人」。

從當年掛牌納斯達克的「中國Z世代第一股」，到如今到香港上市的「中國Z+世代第一股」，B站在港股市場會否掀起一股認購狂潮，恰如一月底的快手IPO那樣，將是其正式掛牌之前的最大看點。

作為一家從未盈利卻被資本及廣告主極為青睞的互聯網公司，B站的生意經都圍繞着中國年輕人而展開！

四大投行保薦，騰訊阿里是股東

B站此次港股IPO的保薦人陣容堪稱豪華，雲集了高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀四大投行。

四大國際知名投行保薦B站二次上市。（港交所官網）

雖然中資投行缺席了B站的IPO，但是在股東名單中，騰訊和阿里位居其第二及第四大股東。

截至2021年1月31日，騰訊持有B站12.43%的股權，是僅次於B站董事長兼CEO陳睿的第二大股東；阿里巴巴持股6.72%，是位列B站創始人兼總裁徐逸之後的第四大股東。

中國兩大互聯網巨頭同時入股前五大股東的公司並不多見，除了B站之外，恐怕也僅有滴滴而已，而B站的遊戲及電商業務，也因為騰訊和阿里的入股而獲益良多。

根據內地財經媒體的報道，騰訊依託自己在泛娛樂產業的優勢，與B站在動畫項目的採購、參投、自制方面深度聯合，並在遊戲項目方面討論合作聯運的可能，同時在ACG產業鏈上下游共同尋找新的行業投資機會，積極促成共同投資。

阿里巴巴則依託自己的電商資源促進B站視頻博主的商業變現。視頻博主可以從來自淘寶的商品庫中選擇適合的商品進行帶貨，也可以入駐淘寶，通過淘寶二次元平台量身定製的商業化方案，進行產品聯名及相關周邊衍生品開發，打通從內容到終端銷售的產業鏈。

此外，2020年4月又引入索尼成為股東並達成戰略合作協議。這樣的股東背景，也難怪B站的二次上市會如此引人關注。

從「小破站」到資本市場「香餑餑」

顯然，過去中國用戶口中的那個「小破站」，現在已經是國際投行和互聯網巨頭眼裏的「香餑餑」，「年輕人」正是B站的最大優勢及賣點所在。

這從B站的股價暴漲就可見一斑，其美股股價從2019年底的不到20美元，暴漲到2021年2月的157美元，14個月內股價最高漲幅超過7倍，市值一度超過500億美元，這在中概股中也極為罕見。

2020年，B站在納斯達克的漲幅超過5倍。（Wind資訊）

得年輕人者得天下，這句話放到B站身上可謂是極為貼切。

而B站管理層在過去幾年的策略，就是將年輕人的範疇儘量擴大，並創造了一個專有名詞叫「破圈」，從一個標籤為「二次元」的95後年輕人興趣社區，變成了更廣泛的80後年輕人的生活方式平台，內容上也更加包羅萬象，包括動漫、3C、攝影、遊戲等，並且注重於打造精品內容。

招股書顯示，截至2020年底，B站月均活躍用戶達2.02億，35歲及以下用戶佔比超86%，「Z+世代」已成為B站的核心群體。

可作為對比的是，三年前（2018年3月28日）B站在納斯達克掛牌的時候，B站的用戶為7000多萬，其中超過八成是「Z世代」。

顯然，這次港股上市提出的「Z+世代」，就是B站過去幾年不斷「破圈」的成果所在。

沒有對標企業

從7000萬到2億人，在中國互聯網人口紅利逐步消失的大背景下，B站依靠的就是沒有貼片廣告的視頻網站模式，而對於大部分新用戶而言，沒有廣告也是他們選擇B站的首要因素。

即使放到現在，B站這種沒有貼片廣告的商業模式，在中國的主流視頻網站中也是獨一家，即便是Youtube也沒法做到。

不只是免費的標籤吸引了大量新用戶，B站也不僅僅是一家視頻網站，其收入來源除了廣告和會員收入，遊戲和電商業務也是極為重要的兩大板塊。

從這個邏輯上來說，B站是一家沒有對標企業的視頻網站，它自創的這種運營邏輯，既不是騰訊視頻和愛奇藝，也不是快手和抖音。

有意思的是，市場上沒有對標的B站，但是其細分營收的四駕馬車：會員、遊戲、電商、廣告，每一個單獨板塊均能找到勁敵，比如快手在3月12日正式推出「發電計劃」來扶持二次元內容。

有市場人士估計，B站此次募資約在30億美元左右，待完成募資後，B站會加碼二次元內容，而隨着快手的加入，二次元內容或拉開競爭大幕。

當然，B站獨特的商業模式能夠持續多久，也是一個大問題，尤其在在香港上市之後，B站會否也引入貼片廣告，引入之後又會否引發用戶的反彈，在收入和用戶口碑直接如何權衡，也是考驗管理層智慧的一大問題。

回到上市本身，B站極為獨特的用戶定位和麪向中國年輕人的商業模式，恐怕也是吸引港交所的重要原因，這從其通過聆訊之後招股書才姍姍來遲的「破例」之舉，就可見一斑。

廣告主的新寵

不只是港交所，B站也是廣告主的新寵兒。

至少從目前的定位來看，沒有貼片廣告，主打精品內容，讓B站的新用戶數和用戶粘性都極高，不止助推了其收入水漲船高，「年輕人」、「社交平台」、「強黏性」這三大標籤，又讓B站成為廣告主的新寵。

根據B站的財報，2017年移動遊戲業務收入為20.58億元人民幣，佔總收入的83.4%，而增值業務（會員費等）、廣告業務、電商及其他業務佔比分別只有7.1%、6.4%和3.1%。

可做對比的是，移動遊戲業務收入在2020年佔比降至40%，增值業務的收入佔比已經接近移動遊戲業務，達到了32%，值得注意的是，2020年第四季度增值業務收入首次超越移動遊戲收入，成為了B站最新財報裏的第一大業務支柱。

顯然，沒有貼片廣告的B站，希望依賴的是會員收入，以及不斷壯大的廣告收入，因為B站的主流用戶群體，在中國網絡廣告的大蛋糕中，正是廣告主最為捨得花錢的那個群體。

一份券商研報的觀點就認為：越來越多的品牌廣告主意識到B站的用戶價值，廣告收入增長迅速，2020年四季度，遊戲、食品飲料、電商、護膚美妝、3C為公司目前的五大廣告主行業。

不過，自成立以來，B站卻從未盈利，而且虧損額度還有擴大的趨勢，未來何時能實現盈利，也沒有明確的時間表。

不盈利的B站在二次上市之後能走多遠，尤其在美股納斯達克出現估值迴歸的大背景下，值得投資人高度關注。