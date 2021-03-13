奇食記｜B站推「反美食」紀錄片　童子尿煮肉煮蛋蘊藏濃厚文化？

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-13 08:30

內地熱門影片網站嗶哩嗶哩（Bilibili，又稱B站），今年1月底推出了國內首部「反美食」紀錄片《奇食記》，為觀眾展示大江南北「奇葩美食」的烹製過程，體驗當地風土人情。 這些食物有的氣味酸臭，有的沾染屎尿，除了為人熟知的「國民美食」螺螄粉外，還有牛撒撇（牛苦腸和苦腸液）、尿煮的鴨蛋和豬腳、牛屎酒等等。

《奇食記》自稱是國內首部「反美食」的美食紀錄片。（豆瓣網）

據介紹，《奇食記》共六集，第二集介紹了福建尿肉尿蛋。具體的烹飪方式是：把土豬肉切成肥瘦適中的肉塊，用開水焯後落鑊爆炒。豬肉起鑊裝入大陶缸中，倒入老醋。再將陶缸放入裝滿童子尿的鐵鍋，鴨蛋直接擺在陶缸周圍，生火燒煮，然後靜等尿肉尿蛋出鍋。也就是說，尿肉是隔著陶缸用尿蒸煮，而尿蛋直接浸泡在尿液中。

按照《本草綱目》的記載，童子尿（人尿）氣味鹹、寒、無毒，常用於治療寒熱頭痛、邪熱之氣等症。《奇食記》在片中則介紹說，尿激酶有擴血管、抗凝作用，懂的人專門挑選有裂縫的蛋吃，因為尿液中萃取出的無機鹽讓蛋白質化成了特別的口感。

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除了展示尿蛋尿肉的烹製過程，《奇食記》更以歷史和人文的角度來介紹福建永春這道「傳統大菜」。據悉，尿肉尿蛋往往在祭祖儀式、家族聚會等重要場合才會食用，烹飪者也多為當地有聲望的宗族領導。

儘管這道菜只憑菜名就讓很多人望而卻步，但卻是當地宗族關係和睦、家族團聚的重要象徵，意義非凡。此外，片中也通過表現年輕人和父輩的觀念碰撞，希望通過「奇食」來思考這背後所代表的日漸消逝的宗族觀念、家族情懷。

追溯童子尿煮肉煮蛋的歷史和傳說，相傳古代某時，一群官兵長途跋涉到湖洋十分疲憊，聽聞當地人說童子尿有清疲乏之功效，於是用尿煮肉，食用後頓感精力充沛，百戰百勝。另一個離奇的傳說則是，一隻母鴨因為頑皮在尿桶蓋上生了一隻蛋，主人不捨得扔，把蛋吃了之後發現，治好了自己的頑疾。

網民熱議：

「奇奇怪怪的美食越多越能展現老祖先在食物匱乏時的智慧吧，從這個角度看，這個紀錄片真的挺有意義的。」 「讓人失去食欲的減肥效果美食節目。」 「五感轟炸的盛宴。奇食背後是多元文化的尊重與堅守，有時候放下成見便能品味到不一樣的生活。」 「沒想到看一個美食紀錄片給我笑死了，文案是真的是反套路。」

往雞蛋倒入事先收集好的金黃色液體。

實際上，童子尿煮蛋並非永春獨有，它也是浙江東陽市的傳統飲食文化，並於2008年獲選為東陽市非物質文化遺產。當地人把雞蛋放進10歲以下男童的尿液中燉煮，達到「滋陰降火治瘀，春天不會昏昏欲睡，夏天不會中暑」之效。有時還會根據個人喜好，加入不同的草藥一同燜煮。經過十幾個小時的燉煮浸泡後，蛋白會染上一層金黃色澤，蛋黃則轉綠，看起來和茶葉蛋一樣。

內媒《錢江晚報》此前引述中醫師指出，在古代，童子尿常被作為藥引，但從現代衛生的角度看，尿煮的蛋始終不太衛生。另有腎內科醫生表示，尿液是人體內排出的廢物，基本上不含對人體有利的物質。因此不提倡大家吃童子尿煮蛋。