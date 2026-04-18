崑曲《遊園·驚夢》西九首演成功　王祖藍大讚：每秒都像一幅畫

曾讓蘋果公司（Apple）CEO庫克（Tim Cook）在北京正乙祠戲樓駐足觀賞、由北方崑曲劇院（北昆）排演的宮廷風格崑曲《遊園·驚夢》，4月17日晚正式登陸香港西九文化區戲曲中心大劇院。作為「國風國韻飄香江」系列演出的壓軸大戲，該劇以「文物＋戲曲」的活化方式，將故宮文獻中的清代宮廷妝造與當代簡約舞美結合。演出現場座無虛席，藝人王祖藍觀後感嘆，舞台美學「每一秒都是一幅非常美麗的畫」。



宮廷風格昆曲《遊園・驚夢》香港首演。（主辦方提供）

宮廷風格昆曲《遊園・驚夢》香港首演。（主辦方提供）

北昆這一版本的《牡丹亭》之所以被稱為「宮廷風格」，核心在於其極致考究的服飾與妝容。創作團隊捨棄了當下舞台常見的統一化裝扮，轉而深挖《昇平署扮相圖》、《宮廷演劇穿戴提綱》等故宮博物院館藏文獻，並特邀故宮專家張銳操刀設計。

最令觀眾驚艷的莫過於「十二月花神衣」的重現。與一般版本不同，劇中十二位花神的造型均嚴格依照宮廷檔案記載的款式、顏色進行再創作。服飾採用「重工滿繡」工藝與真絲面料，連花神手持的「寶石花」法器，亦是由玉石與寶石純手工打造，歷經數十道工序，務求在舞台上還原盛世遺風。

十二花神。（主辦方提供）

十二花神。（主辦方提供）

昨晚演出由北昆名角邵天帥飾演杜麗娘、王琛飾演柳夢梅。邵天帥以婉轉唱腔演繹出閨閣女子的執著，王琛則盡顯崑曲小生的儒雅風範。現場除了吸引大量戲迷，亦見不少演藝界人士身影。

香港藝人王祖藍攜太太李亞男觀演後表示，從美學角度看，舞台呈現極其精美。梅花獎得主邢金沙亦盛讚，該劇的服化道與表演水平，非常值得觀眾走進劇場。

宮廷風格昆曲《遊園・驚夢》香港首演。（主辦方提供）

宮廷風格昆曲《遊園・驚夢》香港首演。（主辦方提供）

明代戲曲名家湯顯祖的原著長達55折，因篇幅巨大，歷來多以「選折」形式上演。除了崑曲版本，劇作家唐滌生亦曾將其改編為粵劇名篇《牡丹亭驚夢》，在嶺南地區廣為流傳。

這部新排演的宮廷風格崑曲《遊園·驚夢》早前在內地巡演時已吸引大批年輕粉絲。有首度接觸戲曲的年輕觀眾在社交平台留言，形容這是一部「年輕人能看懂的戲」。導演張鵬強調，創作初衷便是展現當代人對古代美的想像，讓故事既傳統又創新，符合當下時尚潮流。

「國風國韻」系列收官 推動文化交流

隨著《遊園·驚夢》的上演，2026「國風國韻飄香江」之「西九戲劇月」亦圓滿收官。此前，該系列已先後為香港觀眾帶來《趙氏孤兒》、《銀錠橋》及《張居正》三部涵蓋話劇與舞劇的大戲。

宮廷風格昆曲《遊園・驚夢》香港首演。（主辦方提供）

該演出季由紫荊文化集團主辦，自2023年創辦以來，已向香港輸送近30部國家級精品劇目。主辦方表示，希望透過此類活動推動傳統文化的創造性轉化，讓內地頂尖舞台藝術與香港觀眾產生雙向共鳴。