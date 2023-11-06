佛山再添文化新地標！佛山粵劇院新址落成　帶你體驗「遊園驚夢」

11月4日下午，佛山市禪城區普君東路7號弦歌聲聲傳佳音，佛山粵劇院新址落成。這是一座集演出、粵劇文化展覽、粵劇文化體驗，文旅休閑等功能於一體的「一站式」「體驗式」粵劇文化劇院綜合體，更是一座飽蘸歷史、書寫未來的文化新地標。



新址落成，一座華美又多功能的劇院綜合體

活動現場，隨著鼓樂聲響，粵劇戲行的請「華光祖師」儀式率先開啟。觀禮嘉賓隨方陣隊伍行進，繞行佛山粵劇院新址並駐足「華光祖師位」。華光祖師被梨園子弟尊為祖師爺，是粵劇行業的保護神。

落成儀式舞台設於戶外，來自佛山粵劇傳習所的專業演員登台演繹《八仙賀壽》，將民間故事演繹得活靈活現：八位神仙聚集一起，商議同去給長庚星祝壽；由佛山首批粵劇特色學校代表學生齊唱粵曲《佛山頌》，傳達年輕一代對粵劇的熱愛與傳承。

佛山粵劇院新址落成。（羊城晚報）

隨著落成儀式的結束，前來觀禮的嘉賓和市民步入佛山粵劇院新址內部，一探究竟。佛山粵劇院新址地處佛山禪城正在打造的嶺南文脈軸線之上，毗鄰佛山老城歷史文化遺產核心區，內有「經堂古寺文化保護區」，總建築面積約3.5萬平方米，是一座集演出、粵劇文化展覽、粵劇文化體驗，文旅休閑等功能為一體的「一站式」「體驗式」粵劇文化劇院綜合體。

「經堂古寺」作為清未粵劇子弟「紅巾軍」的舉義之地，是粵劇史上一座耀眼的豐碑。佛山粵劇院新址設計以此作為楔子，將粵劇印象在建築中生動體現。佛山粵劇院新址室內有1000座的大劇場、500座的戲劇場、238座的實驗劇場，以及粵劇茶樓、粵劇非遺展覽等配套設施，穿插分布於地下2層、地上4層的錯落空間中。紅船水袖，各種粵劇文化意象紛沓而至。設計之巧妙，讓觀眾驚嘆不已。

「佛山粵劇院新址落成，標誌著佛山市粵劇傳承發展又向前邁出了堅實的一步，不僅為粵劇文化事業的持續發展提供了陣地保障，也為佛山市文旅產業繁榮發展註入了新的活力。」佛山市副市長文曦表示，粵劇是中國第一批國家級非物質文化遺產，被列為聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄，是「嶺南文化十大名片」之一。佛山作為粵劇發源地，粵劇是佛山最重要的優秀傳統文化名片，我們要以佛山粵劇院新址落成為新起點，大力推動佛山粵劇傳統文化創造性轉化、創新性發展。

佛山粵劇院新址落成。（羊城晚報）

跨界融合，多形式展現粵劇之美

值得註意的是，在佛山粵劇院新址內，11月3日至5日還有「粵聚集·遊園今夢」遊園活動。活動將古風的遊園會和新潮時尚的市集跨界融合，韻味悠久的粵劇和動感十足的爵士音樂同台展演，為市民和遊客帶來全新的文化體驗。

穿過門樓，瞬間入夢。活動現場設置近50個攤位，在這裏可以走進粵劇世界，也可以打卡民國風火車站，享受美食小吃，尋找原創手作、非遺藝術等新奇物件。

佛山粵劇院新址落成。（羊城晚報）

「未來，粵劇須與時代對話而展現新生。在我看來，時尚沙龍、電影動漫、功夫文創、AI融媒、沈浸式體驗以及線上線下傳播等，這些都是粵劇跨界出圈的新領域，不斷拓展的新天地。」佛山粵劇院院長李淑勤表示。

隨著佛山粵劇院新址落成，精彩大戲即將與市民及遊客見面。李淑勤說，劇團將創排出更多的優秀劇目，推出更多有代表性的粵劇表演人才，推進少兒粵劇發展，在藝術生產創作、戲曲文化普及推廣、公益培訓、藝術交流、演出運營等方面積極探索，努力打造集粵劇文化乃至中國優秀傳統戲曲文化的展示窗口，促進文旅融合，收獲良好的社會效益和經濟效益，為佛山高質量發展貢獻文化力量。