即將來港演出　庫克也看過的崑曲《遊園・驚夢》有何特別？

崑曲名作《牡丹亭》因原著長達55折，多是「選折」上演，歷來便有多個演出版本。去年3月，Apple公司CEO庫克（Tim Cook）來華時，就曾在北京正乙祠戲樓觀賞過北方崑曲劇院排演的崑曲《遊園・驚夢》。今年4月中旬，在中國對外文化集團有限公司帶來的「國風國韻飄香江」系列演出中，宮廷風格《遊園・驚夢》也將登陸香港西九文化區戲曲中心大劇院，這一版本的《牡丹亭》又有何特別？



宮廷風格崑曲《遊園・驚夢》宣傳海報。

宮廷風格崑曲《遊園・驚夢》劇照。

蘋果CEO Tim Cook和《遊園・驚夢》演員合影。（小紅書@Snow Yu）

為國際觀眾所熟識的英國劇作家威廉·莎士比亞（William Shakespeare），與《牡丹亭》的作者湯顯祖皆於1616年先後逝世。而正如《羅密歐與朱麗葉》被不同時代、不同戲劇形式演繹，《牡丹亭》的故事也並非一成不變，既有粵語區觀眾熟悉的唐滌生版的粵劇《牡丹亭驚夢》，也有不同的崑曲版本。

那麼，即將赴港演出的北方崑曲劇院所排演《遊園・驚夢》有何特別？

宮廷風格崑曲《遊園・驚夢》劇照。

傳統又創新 復古又潮流

《遊園・驚夢》由邵天帥飾演杜麗娘，王琛飾演柳夢梅，劇中依舊有傳統的「遊園驚夢」「尋夢」「寫真」「離魂」「冥判」「拾畫叫畫」「幽媾」等折子，但也對部分劇情進行了改編。

本劇總導演張鵬提到，創作團隊的期望是展現當代人對於古代美的想像與呈現，要求故事既讓人感覺熟悉又不乏陌生感，導演思路既要遵循傳統又要有創新之處，舞美和燈光設計既要做到克制又能展現華麗，音樂既要古樸又要悅耳動聽，服裝設計既要具學術性又要彰顯唯美，人物造型既要復古又要符合時尚潮流。

宮廷風格崑曲《遊園・驚夢》劇照。

宮廷風格崑曲《遊園・驚夢》劇照。

舞美方面，導演介紹道，《遊園·驚夢》中最大的道具是3面可移動的牆體，它們能夠通過排列組合呈現出各種各樣的可能，可用來代表空間、時間，與戲曲藝術的虛擬性相互結合。

設計強調宮廷風格 重現十二月花神衣

可以說，北昆的宮廷版牡丹亭最特別之處，則在於演員的服飾與妝容。創作團隊參考了《昇平署扮相圖》《宮廷演劇穿戴提綱》等文獻，又特邀北京故宮博物院專家張銳操刀妝造設計，演員的造型均嚴格依照宮廷文檔記載的款式、顏色，參照文物進行再創作。服飾採用「重工滿繡」工藝，以真絲面料手繡而成。

創作團隊參考文獻。（小紅書@遊園驚夢）

宮廷風格崑曲《遊園・驚夢》劇照。

邵天帥的扮相對比。（小紅書@遊園驚夢）

服裝設計張銳曾在社交平台介紹，服裝設計上並非直接將文物搬上舞台，而是選取宮廷元素或是宮廷的戲曲基因再進行設計，這個過程也充分考慮舞台呈現。

張銳強調，從史料檔案來看，12月花神各不相同，但當下舞台上的十二月花神，大都統一裝扮。故《遊園・驚夢》選擇重現十二月花神衣，是一種古今關聯的學術之旅，更是舞台實踐的大膽探索。

花神圖。（小紅書@張鵬的閒庭院）

而劇中十二花神手持的「寶石花」法器，以非遺宮廷工藝精製，每一朵都是由玉石與寶石純手工打造，歷經了選料、雕琢、鑲嵌等數十道工序。

牡丹亭之現代性和年輕化

與眾多傳統戲曲的文本相比，《牡丹亭》的難得之處在於少了禮教和封建意味，以情動人。杜麗娘雖非現下風行的「大女主」，但牡丹亭這個故事由始至終書寫的都是她的青春生命經驗。而杜柳二人的愛情又是一種超越時代的永恆母題，在當下依舊展現人類對愛和自由的追求。

在導演的社交平台賬戶下，有年輕觀眾留言稱：「這個劇真的很棒，我第一次看戲曲，現在在瘋狂搜索這部劇相關信息。一部年輕人可以看懂的戲曲！！！」還有觀眾讚歎《遊園・驚夢》是一場「體驗唯美視聽享受」。

宮廷風格崑曲《遊園・驚夢》劇照。

內媒《新民晚報》也曾發表藝評表示，北昆《遊園·驚夢》最傑出之處就在於真真切切地呈現了戲曲在新時代的審美新高度——如此「守正創新」，正是傳統戲曲呈現當代審美的範例。這些紮根於優秀傳統元素、復原精品文物和非遺工藝，同時借鑑當代戲劇表現形式、追求與國際同行和中國觀眾共鳴的表達，需要高瞻遠矚、融會貫通的格局與能力。